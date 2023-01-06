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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

غرق مشروع بوابة الشرق..

السعودية .. الأمطار تحاصر سكان العاصمة وقرارات عاجلة من أمير الرياض | صور

مياة الأمطار تحاصر
مياة الأمطار تحاصر السكان في الرياض

وجَّه أمير منطقة الرياض بالسعودية ، الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، جميع الجهات المعنية بسرعة الرفع بتقارير عن نتائج الحالة المطرية التي تشهدها العاصمة الرياض وبعض محافظات المنطقة.

وشدَّد أمير المنطقة على الجهات المعنية بتكثيف الحضور الميداني، ومعالجة ما نتج من آثار للأمطار، وتسخير الجهود كافة؛ لمواجهة الحالات الطارئة، وتحقيق السلامة للجميع.


وكانت قد كشفت الحالة المطرية الحالية التي تضرب منطقة الرياض  سوء البنية التحتية ونقص مشاريع تصريف مياه الأمطار داخل مشروع "بوابة الشرق" أحدث الأحياء السكنية شرق الرياض، رغم مضي أقل من عام واحد على تسلم السكان وحداتهم السكنية.

وأبلغ عدد من السكان "أخبار 24" أن تجمعات مياه الأمطار كانت طيلة الأيام الماضية، ولكن الوضع ازداد سوءاً بعد الأمطار المستمرة منذ أمس (الخميس)، حيث احتُجز السكان داخل منازلهم حتى باشرت قوارب الدفاع المدني الحي عند الثالثة فجر الجمعة، وأخرجت بعض المحتجزين، فيما بقي بعضهم إلى أن وصلت مياه الأمطار لعدادات الكهرباء فاضطروا عصر اليوم (الجمعة) لمغادرة منازلهم أيضاً بقوارب الدفاع المدني.

وقال عددٌ من سكان الحي المتضررين لـ"أخبار 24"، إن المشروع السكني يتبع لمطور عقاري تحت مظلة وزارة الإسكان، وأن الإشكالية الأساسية تتمثل في وجود تصريف واحد فقط لمياه الأمطار، بالإضافة إلى ضعف البنية التحتية بشكل عام ورداءة جودة المنازل التي تسربت مياه الأمطار داخلها.

وأضاف السكان أنهم أبلغوا المطوِّر بعيوب المشروع التي كشفتها أمطار الأيام الماضية، وكان رده بأن المشروع من تخطيط الأمانة، التي بدورها أكدت أن المشروع بعهدة المطوِّر؛ ليبقى السكان تائهين بانتظار مَن ينظر شكواهم وينهي معاناتهم.

في الأثناء أكدت لجنة البيع أو التأجير على الخارطة "وافي" أنها رصدت تضرر أحد الأحياء في مشروع "بوابة الشرق"، وتم تشكيل فريق مختص للوقوف بشكل عاجل على الموقع ومعالجة تصريف الأمطار.

وأضافت انه تم البدء بالفعل في معالجة الضرر من الجهات السعودية  المعنية عبر سحب تجمعات مياه الأمطار في الحي.

وشددت على أنها تتابع وبكل حرص المشاريع المرخصة من قِبلها للتأكد من سلامة تصريف الأمطار والسيول بها.
 

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