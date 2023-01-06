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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

جابر القرموطي: زيارة الرئيس للكاتدرائية اليوم تدل على وحدة التلاحم مع المصريين..فيديو

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

أكد الإعلامي جابر القرموطي، أنه كان هناك تلاحم اليوم بين الرئيس السيسي وبين المصريين الأقباط في كاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية اليوم خلال الاحتفالية.

 

وقال جابر القرموطي، خلال تقديمه برنامج “مانشيت”، عبر فضائية “سي بي سي”، أن مشهد الرئيس السيسي اعتدناه كل عام، في تهنئته للأخوة الأقباط.

 

وتابع مقدم برنامج “مانشيت”، أنه لم أشعر أن هناك تفرقة بين مسلم ومسيحي في مصر، مؤكدا أن هناك حالة عشق من المصريين للوطن سواء مسلمين أو مسحيين، وهو يدل على الوحدة الوطنية الموجودة بين عموم الشعب.

 

حول الأوضاع الحالية

وأشار جابر القرموطي إلى أن الرئيس السيسي تحدث بكل صراحة إلى المصريين، مؤكدا أن الرئيس ناشد المصريين بعد الخوف، وبعث رسالة طمأنة حول الأوضاع الحالية.

 

الرئيس السيسي جابر القرموطي مصر العاصمة الادارية السيسي

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