منخفض جوى وأمطار.. تحذيرات من حالة الطقس في الأردن خلال الأيام المقبلة .. تفاصيل

تكون الأجواء في الاردن اليوم السبت، باردة وغائمة جزئيا إلى غائمة أحيانا في المناطق الشمالية، مع تواجد كميات من الغيوم على ارتفاعات منخفضة خصوصا في شمال ووسط المملكة، مع سقوط زخات من المطر خلال ساعات الصباح في المناطق الشمالية قد تكون غزيرة لفترة قصيرة.



وتشهد المناطق الوسطى والشرقية من المملكة زخات خفيفة من المطر، وتكون الرياح غربية معتدلة السرعة.

وتحذر إدارة الأرصاد الجوية في تقريرها، من خطر تشكل الضباب في ساعات الصباح ولا سيما فوق المرتفعات الجبلية العالية، ومن خطر الانزلاق على الطرقات في المناطق التي تشهد هطولات مطرية في شمال ووسط المملكة.

وتكون الأجواء يوم غدٍ الأحد، باردة في أغلب مناطق المملكة، ولطيفة الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة مع احتمال ضعيف في ساعات الصباح لسقوط زخات خفيفة من المطر في شمال المملكة، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة.



وتتأثر المملكة تدريجيا يوم الاثنين، بمنخفض جوي يتمركز فوق سواحل مصر الشمالية مصحوب بكتلة هوائية باردة ورطبة، حيث تتكاثر الغيوم على ارتفاعات مختلفة، وتسقط الأمطار بين الحين والآخر في أغلب مناطق المملكة، ويتوقع أن تكون الأمطار في ساعات ما بعد الظهر غزيرة لفترات محدودة قد يصحبها الرعد وتساقط حبات من البرد في بعض المناطق، وفي ساعات الليل تضعف فرصة هطول المطر، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات وتكون مثيرة للغبار في مناطق البادية.



وتكون الأجواء يوم الثلاثاء، باردة في معظم مناطق المملكة، ولطيفة الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات منخفضة، وتكون الرياح شرقية معتدلة السرعة.



وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم ما بين 13- 7 درجات مئوية، وفي غرب عمان 11 - 5، وفي المرتفعات الشمالية 11 - 5، وفي مرتفعات الشراة 10 - 3، وفي مناطق البادية 15 - 4، وفي مناطق السهول 13 - 7، وفي الأغوار الشمالية 20- 12، وفي الأغوار الجنوبية 22 - 13، وفي البحر الميت 21 - 12، وفي خليج العقبة 22 - 11 درجة مئوية.