إصابة 6 أشخاص في حادث تصادم بالشرقية

أصيب 6 أشخاص بكدمات وكسور بأماكن متفرقة بأنحاء الجسد في حادث تصادم سيارتين ملاكى وميكروباص، بالطريق الإقليمي القادم من العبور، وتم نقلهم إلى مستشفى العاشر وجاري تقديم الرعاية الصحية اللازمة وتحرير محضر بالواقعة.

تلقت الأجهزة الأمنية أخطارا يفيد ورود إشارة من مستشفى العاشر الجامعى بإستقبال 6 أشخاص مصابين بكدمات وكسور بأماكن متفرقة بأنحاء الجسد وجاري تقديم الرعاية الصحية اللازمة لهم.

وبالإنتقال والفحص تبين حدوث إصابتهم اثر وقوع حادث تصادم سيارتين ملاكى وميكروباص، بالطريق الإقليمي القادم من العبور باتجاه الشرقية وجاري تحرير محضر بالواقعة.