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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بكلمات مؤثرة.. حسين فهمي ينعي نجل جورج وسوف

صدى البلد

نعى الفنان حسين فهمي، نجل الفنان اللبناني جورج وسوف، الذي وافته المنية في بيروت أمس اثر نزيف حاد.

وكتب عبر انستجرام: “بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره لا نقول الا إنا لله وإنا إليه راجعون.. أشاطر اخي وحبيبي الفنان جورج وسوف في وفاة ابنه الغالي وديع.. وادعو له بالصبر على هذا الابتلاء العظيم اللهم اربط على قلبه وقلب أسرته ومحبيه وارزقهم الصبر والسلوان”.

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وتوفي مساء أمس وديع جورج وسوف؛ نجل الفنان جورج وسوف وذلك بإحدى المستشفيات في بيروت بعد معاناته من نزيف.

وفي وقت سابق، كشف الصحفي اللبناني عادل ساميا، تطورات الحالة الصحية لنجل الفنان چورچ وسوف.

وكتب على تويتر: كل الدعاء لنجل سلطان الطرب جورج وسوف الذي يتواجد حاليًا بحالة حرجة في المستشفى.. يارب محنة وتمر، ويعود لعائلته ومحبيه أقوى من قبل".

وعلق نيشان على التغريدة، قائلًا: قلبي حزين.. يارب اشفِ.. يارب.

بينما علق المغني اللبناني عامر زيان: والله يا عادل كل الليل وأنا فكر فيه وصلي له.. من أطيب الشباب وديع يارب يقوم بالسلامة".

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