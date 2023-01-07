عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

قاسية كتير علي.. جورج وسوف ينهار في عزاء نجله وعابد فهد يواسيه

جورج وسوف في عزاء
جورج وسوف في عزاء ابنه

تعرض الفنان جورج وسوف لحالة من الانهيار في عزاء نجله الأكبر وديع، الذي أقيم ظهر اليوم، السبت، في كنيسة  نيقولاوس للروم الأرثوذكس بالأشرفية. 

وظهر جورج وسوف وهو في حالة حزن شديدة على ابنه الراحل، وكان يتحدث مع المحيطين به قائلا:" قاسية كتير علي"، متحدثا عن فاجعته في نجله الأكبر، وحرص الفنان عابد فهد على مواساته. 

 

 

وحرص العديد من الفنانين على مواساة جورج وسوف عبر السوشيال ميديا في رحيل ولده، ومن أبرز الفنانين كانت الممثلة اللبنانية نادين الراسي، التي فقدت شقيقها الفنان الراحل جورج الراسي منذ أشهر قليلة، إذ كتبت في تغريدة على حسابها عبر “تويتر”: "يا عدرا يا أبو وديع عهالكاس المُرّ.. وديع جورج وسوف الله يرحمك".

txt

فقد التنفس.. تطورات حالة جورج وسوف بعد نقله للطوارىء

txt

تيمنا بالمسيح.. تعرف على اسم نجل جورج وسوف الراحل على هاتف والده

أما الفنان السوري ناصيف زيتون، فقد عبر عن حزنه الشديد لرحيل وديع وسوف، إذ كتب في تغريدة على حسابه عبر “تويتر”: “شو بشعة هالخبرية وشو صعبة”، وذلك قبل أن يكون من أوائل الأشخاص الذي حضروا لتقديم واجب العزاء. 

حضر عزاء ابن جورج وسوف، كل من الفنان عبد المنعم عمايري، وعابد فهد، وناصيف زيتون، وزياد برجي، وهشام حداد، وغيرهم.

جورج وسوف الفنان جورج وسوف عابد فهد السوشيال ميديا وديع جورج وسوف رحيل وديع ابن جورج وسوف

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مفاجأة.. مرتضى منصور يتقدم بشكوى رسمية ضد الأهلي بسبب سافيو

بعد خطاب اتحاد الكرة .. الفيفا يحسم مصير كهربا

رجع 1200 جنيه تاني|هبوط أسعار الذهب بعد شهادات الـ25% وعيار 21 مفاجأة

الأهلي يخطف صفقة مدوية من الزمالك.. تفاصيل

بقميص النادي.. صفقة الأهلي الجديدة لأول مرة في الجزيرة| شاهد

60 مليون جنيه.. قرار عاجل من الزمالك بشأن ضم فيسنينت أبو بكر

الدولار في مأزق بالسوق السوداء.. وسعره مقابل الجنيه الآن بالبنوك مفاجأة

ملقتيش مكان غير الحرم.. قصة الهجوم النارى على هلا رشدى وموقف الموسيقيين

ترشيحاتنا

هل تنخفض أسعار الذهب بعد طرح شهادات الـ 25%؟.. الشعبة تجيب

قرار جمهوري بتعيين نائبي للاستثمار والمنطقة الجنوبية الاقتصادية لقناة السويس

ينتهي 2025.. الري: بدأنا صب خرسانات مشروع قناطر ديروط الجديدة.. فيديو

أرخص 5 سيارات مستعملة فى 2023 بالسوق المصرى

365 ألفَ طالب يؤدون امتحانات الفصل الدراسي الأول بجامعة الأزهر غدًا

مهنئا الأقباط بعيد الميلاد..محافظ أسوان: وحدة وتماسك المصريين الضمان الوحيد لعبور التحديات

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

اعتبرهم قطع شطرنج وقتل 25 من مقاتلي طالبان.. تفاصيل كتاب الأمير هاري

جمال شعبان ينصح بتناول 7 أطعمة لـ خفض ضغط الدم|لن تتوقعها

بعد وفاة نجل جورج وسوف بسببها.. طرق آمنة للتخسيس بعيدا عن عمليات التكميم

بكى تحت النظارة السوداء.. جورج وسوف ينهار في عزاء نجله

فيديو

انهيار عصبي يصيب سلطان الطرب.. سر رحيل نجل جورج وسوف

ملقتيش مكان غير الحرم.. قصة الهجوم النارى على هلا رشدى وموقف الموسيقيين

بعد ابن جورج وسوف.. نجوم رحلوا نتيجة عمليات التخسيس.. خطأ طبي سبب وفاة سعاد نصر .. وكاد ينهي حياة فجر السعيد

بعد أزمة شيرين عبد الوهاب.. فضل شاكر يكشف عن برومو أغنيته الجديدة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. آية صلاح

جدد يومك.. جدد حياتك

إلهام أبو الفتح

أفراح الصعيد

محمود الجلاد

برامج الإفتاء داخل البيوت المصرية

مجدي أبوزيد

قانون المحال العامة.. انتفاضة ضد الفساد

المستشار أسـامة الصعيدي

ثقافة الفهلوة وجرثومة اللا تهذيب

مني أحمد

أسطورة الغناء

د. فتحي حسين

حول أداء الجامعات الأهلية الدولية والأهلية الجديدة

نهى زكريا

لمعارضي توثيق الطلاق.. أين المشكلة؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ