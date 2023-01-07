قاسية كتير علي.. جورج وسوف ينهار في عزاء نجله وعابد فهد يواسيه

تعرض الفنان جورج وسوف لحالة من الانهيار في عزاء نجله الأكبر وديع، الذي أقيم ظهر اليوم، السبت، في كنيسة نيقولاوس للروم الأرثوذكس بالأشرفية.

وظهر جورج وسوف وهو في حالة حزن شديدة على ابنه الراحل، وكان يتحدث مع المحيطين به قائلا:" قاسية كتير علي"، متحدثا عن فاجعته في نجله الأكبر، وحرص الفنان عابد فهد على مواساته.

وحرص العديد من الفنانين على مواساة جورج وسوف عبر السوشيال ميديا في رحيل ولده، ومن أبرز الفنانين كانت الممثلة اللبنانية نادين الراسي، التي فقدت شقيقها الفنان الراحل جورج الراسي منذ أشهر قليلة، إذ كتبت في تغريدة على حسابها عبر “تويتر”: "يا عدرا يا أبو وديع عهالكاس المُرّ.. وديع جورج وسوف الله يرحمك".

أما الفنان السوري ناصيف زيتون، فقد عبر عن حزنه الشديد لرحيل وديع وسوف، إذ كتب في تغريدة على حسابه عبر “تويتر”: “شو بشعة هالخبرية وشو صعبة”، وذلك قبل أن يكون من أوائل الأشخاص الذي حضروا لتقديم واجب العزاء.

حضر عزاء ابن جورج وسوف، كل من الفنان عبد المنعم عمايري، وعابد فهد، وناصيف زيتون، وزياد برجي، وهشام حداد، وغيرهم.