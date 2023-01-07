تيمنا بالمسيح.. تعرف على اسم نجل جورج وسوف الراحل على هاتف والده

مازالت الأصداء الحزينة لوفاة وديع نجل جورج وسوف منتشرة على مواقع التواصل الاجتماعي، وسط أنباء عن تدهور حالة سلطان الطرب الصحية ومروره بأزمة تنفسية عقب تلقيه نبأ رحيل ابنه البكري.

أبو وديع يتحدث عن #وديع_جورج_وسوف

هيدا دمعة عيني

هيدا الحنين

مسمّي Jesus على تلفوني 💔

الله يصبرك #جورج_وسوف pic.twitter.com/WmumpN0ftj — Nisrine Zawahra (@nisrinezawahra_) January 6, 2023

وانتشر على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو للفنان جورج وسوف وهو يتحدث عن ابنه الراحل قائلا:" هيدا دمعة عيني.. هيدا حبيب القلب من جوه.. أنا مسميه على التليفون jesus .. هيدا الحنين تبعي.. هيدا الغالي وديع.. أنا أبو وديع".

حالة جورج وسوف

كشف موقع الجرس اللبناني تفاصيل الحالة الصحية للفنان جورج وسوف بعدد نقله إلى الطواريء نتيجة أزمة صحية انتابته عقب إعلان خبر وفاة نجله الأكبر وديع.

وأوضح الموقع اللبناني أن جورج وسوف تعرض لنوبة عصبية غير عادية أفقدته القدرة على التنفس، ويتواجد في قسم الطواريء لتلقي العلاجات المناسبة لاستعادة وعيه وحالته الطبيعية.

أعلن صحفي لبناني في تغريدة له عبر تويتر عن تدهور حالة الفنان جورج وسوف عقب وفاة نجله وديع داخل المستشفى بعد ساعات من دخوله العناية المركزة في حالة حرجة.

وكتب الصحفي اللبناني عادل ساميا :" ادخال سلطان الطرب #جورج_وسوف إلى الطوارئ في المستشفى بعد تلقيه خبر وفاة نجله #وديع_جورج_وسوف وذلك إثر نوبة أعصاب حادة أصيب بها".

توفي منذ قليل وديع جورج وسوف؛ نجل الفنان جورج وسوف وذلك بإحدى المستشفيات في بيروت بعد معاناته من نزيف.