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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

نانسي عجرم تبكي في عزاء ابن جورج وسوف.. شاهد

نانسي
نانسي

ظهرت الفنانة نانسي عجرم، متأثرة في عزاء وديع نجل الفنان جورج وسوف، حيث دخلت في نوبة بكاء أثناء تقديمها واجب العزاء الذي اقيم في كنيسة القديس نيقولاوس للروم الأرثوذكس الأشرفية.

ونعت الفنانه نانسي عجرم  وديع جورج وسوف الذي كانت وافته المنيه مساء أمس بعد تدهور حالته الصحية في المستشفى.

وكتبت نانسي عجرم عبر حسابها الرسمي على “تويتر” :ما عم صدق!! ما أقسى الموت!!!، قلبي مع الغالي والحبيب #أبو_وديع،الله يصبرك ويصبر عايلتك، خسارة شاب بيسوى الدني".

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يذكر أن وديع، هو الابن الأكبر لـ جورج وسوف وكانت تجمعه به علاقة قوية ، وفي لقاء إعلامي قديم تحدث جورج وسوف عن نجله وديع بكل حب ، وأعاد رواد مواقع التواصل الإجتماعي نشر الفيديو بعد وفاة وديع جورج وسوف .

وقال جورج وسوف عن نجله :" هيدا دمعة عيني، هيدا حبيب القلب من جوة، أنا مسميه على التلفون "jesus"  وودي.. هيدا الحنين تبعي..هيدا الغالي وديع.. أنا أبو وديع".

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