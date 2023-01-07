عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

محمد رمضان يشعل أجواء حفل زفاف ابنة شقيقة شريهان بحضور زينة.. صور

محمد رمضان
محمد رمضان

حرص النجمان محمد رمضان وزينة على حضور حفل زفاف "هند" إبنة نهلة العوضى - أخت النجمة شيريهان الكبرى - الذى أقيم بأحد الفنادق الكبرى بالقاهرة، وأشعل رمضان أجواء الحفل بغنائه أكثر من أغنية تفاعل معها الحضور الذين التفوا حوله أثناء الغناء، كمان تفاعلت زينة أيضا مع أغانى محمد  رمضان بالتصفيق مع الحضور.  

 ويجتمع محمد رمضان وزينة فى دراما رمضان المقبل 2023 لأول مرة وذلك خلال مسلسل "العمدة" تأليف وإخراج محمد سامى وشارك فى السيناريو والحوار مهاب طارق وإنتاج شركة ميديا هب سعدى – جوهر، ويشارك فى بطولة العمل هالة صدقى، إيمان العاصى، مى كساب، منة فضالى، أحمد داش، بيومى فؤاد، فريدة سيف النصر، عصام السقا، جورى بكر، دعاء حكم، طارق النهرى، مجدى بدر وآخرين.   

وكان النجم محمد رمضان قد استهل بداية العام الجديد 2023 وطرح كليب أغنية "على وضعنا" التى تجمعه بنجم الأغنية الشعبية أحمد عدوية ونجله المطرب، والأغنية من كلمات أمير شيكو، وتوزيع ديزل، وألحان ديزل وعبدو الصغير، والكليب من إخراج حسام الحسيني، وقال رمضان، عن هذا التعاون: "اتسجل في تاريخي إني غنيت مع ملك الأغنية الشعبية أحمد عدوية".  

 

 أما زينة فقدمت مؤخراً مسلسل "الليلة واللى فيها" المكون من 6 حلقات والذى حقق نجاحاً كبيراً، وشارك في بطولته محمد شاهين، مطرب الراب أبى يوسف، سماح أنور، علاء مرسى، آلاء سنان، بكرى خالد، وليد حامد، شيما الشريف وعدد آخر من الفنانين الشباب، تأليف محمد رجاء، وإخراج هانى خليفة في أول تعاون يجمعه بالنجمة زينة، ودارت أحداثه في إطار من الغموض والتشويق.

محمد رمضان زينة شيريهان محمد رمضان وزينة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مفاجأة.. مرتضى منصور يتقدم بشكوى رسمية ضد الأهلي بسبب سافيو

بعد خطاب اتحاد الكرة .. الفيفا يحسم مصير كهربا

60 مليون جنيه.. قرار عاجل من الزمالك بشأن ضم فينسنت أبو بكر

اتهامات شنيعة.. بيان عاجل من الخطوط الكويتية بعد شائعات تجريد مضيفات من ملابسهن

طرح شيبسي بالرنجة ورجول الفراخ .. ما القصة؟

بقميص النادي.. صفقة الأهلي الجديدة لأول مرة في الجزيرة| شاهد

الأهلي يخطف صفقة مدوية من الزمالك.. تفاصيل

الذهب يستقر بختام تعاملات اليوم في محلات الصاغة

موضوعات متعلقة

نانسي عجرم والحلاني ومايا دياب يقدمون العزاء لـ جورج وسوف فى وفاة نجله

هيفاء وهبي تقدم واجب العزاء فى ابن جورج وسوف.. فيديو

أحمد الشامي ينضم لفريق عمل مسلسل جميلة أمام ريهام حجاج

يشاطره الأحزان.. مصطفى كامل ينعى وديع جورج وسوف

بمشاركة نجوم الفن.. بدء عرض "تقدر" غدا ضمن مبادرة إحياء المسرح المدرسي

بعد صعيدي في الجامعة الأمريكية.. الجزء الثاني شعار أفلام 2023

مضحوك علينا.. عمرو دياب يطرح أولى أغانيه في 2023

تضم 7 من الرموز.. لجنة المشاهدة لمهرجان المنصورة المسرحي تبدأ عملها

ترشيحاتنا

نقل مولود سعودي في حالة خطرة من دبي إلى الرياض

لم تهنئ مكارثي .. بيلوسي تعلن عن منصبها الجديد في الكونجرس الأمريكي

شكوك حول سبب الوفاة.. سبب تأخر دفن نجل جورج وسوف

غياب زيزو عن تدريبات الزمالك .. تفاصيل

تبدأ من 340.4 ألف جنيه.. الأسعار الجديدة لـ نيسان صني 2023

400 جنيه لعقد الشقة الأقل من 60 عاما.. مقترح برلماني بشأن الإيجار القديم

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تؤدي إلى الوفاة.. أحذر إستخدام هذا النوع من المخدات

بوسي تفاجئ متابعيها بهذه الإطلالة|شاهد

كان عارف إنه مقلب .. لاعب سعودي يفجر مفاجأة بشأن برنامج رامز

طرح شيبسي بالرنجة ورجول الفراخ .. ما القصة؟

فيديو

مراتي قفشتني.. أحمد آدم يكشف رد فعل زوجته بعد اكتشافها خيانته لها

مراتي قفشتني كتير وأنا بخونها.. أحمد آدم يحدث ضجة بـ تصريحات جريئة

انهيار عصبي يصيب سلطان الطرب.. سر رحيل نجل جورج وسوف

ملقتيش مكان غير الحرم.. قصة الهجوم النارى على هلا رشدى وموقف الموسيقيين

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. آية صلاح

جدد يومك.. جدد حياتك

إلهام أبو الفتح

أفراح الصعيد

محمود الجلاد

برامج الإفتاء داخل البيوت المصرية

مجدي أبوزيد

قانون المحال العامة.. انتفاضة ضد الفساد

المستشار أسـامة الصعيدي

ثقافة الفهلوة وجرثومة اللا تهذيب

مني أحمد

أسطورة الغناء

د. فتحي حسين

حول أداء الجامعات الأهلية الدولية والأهلية الجديدة

نهى زكريا

لمعارضي توثيق الطلاق.. أين المشكلة؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ