برلماني: الصعيد ينال اهتمامًا تاريخيا من الرئيس السيسي بعشرات المشاريع

أشاد النائب ناصر هديه، عضو مجلس النواب، بالزيارة التي قام بها الرئيس السيسي إلى الصعيد، وافتتاح مجموعة ضخمة من مشاريع حياة كريمة في قرية أم دومة بمحافظة سوهاج، قائلا إن زيارة الرئيس للصعيد، رد اعتبار للصعيد الذي كان منسيا طوال عقود، وكانت كافة برامج التنمية تركز على القاهرة والاسكندرية والدلتا.

ولفت هدية في تصريح صحفي له اليوم، إلى أن الصعيد وللمرة الأولى منذ سنوات طويلة، ينال اهتمامًا تاريخيا من جانب الرئيس السيسي بعشرات المشاريع عبر المبادرة الرئاسية حياة كريمة في محافظات الصعيد، التي تشهد مشروعات قومية عملاقة، وإنجازات غير مسبوقة في مختلف المجالات والقطاعات، تشمل الصناعية والزراعية والاجتماعية والعمرانية، منذ أن تولى الرئيس السيسي حجم الأعمال المنجزة في الصعيد.

وأضاف عضو البرلمان، أن تفقد الرئيس السيسي قرية أم دومة إحدى قرى حياة كريمة بمحافظة سوهاج، يجعلها تودع سنوات من المعاناة والإهمال والتهميش، مشيرا إلى أن الدولة نجحت بتوجيه القيادة السياسية في ضخ استثمارات كبيرة في قطاعات البنية الأساسية التي ترتبط باحتياجات ملحة لدي المواطنين، ورفع مستوى التغطية بخدمات الصرف الصحي ومياه الشرب، ورفع كفاءة الطرق المحلية، وتغطية الترع، وإنشاء العديد من المنشآت والمرافق الخدمية بإجمالي استثمارات 16.13 مليار جنيه و4119 مشروعاً منتهياً وجارياً.

واختتم نائب الصعيد، بالتأكيد على أن زيارة الرئيس السيسي لسوهاج تشريف لها باعتبارها قلب الصعيد، ومؤشر على اهتمام رئاسي جديد ومتواصل بسوهاج والصعيد، بشكل عام عبر عشرات من المشارع التنموية والخدمية، مشددا على أن زيارة الرئيس السيسي لسوهاج في مستهل العام الجديد 2023، تؤكد ان الصعيد لم ولن يعود مهمشًا، وان هناك رؤية تصر الدولة المصرية بقيادة الرئيس السيسي على تنفيذها للارتقاء به.