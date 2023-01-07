32 عيادة خارجية و20 حضّانة.. جولة فى مستشفى سوهاج الجامعى الجديد

عرضت فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم السبت، تقريرًا يرصد تفقد مستشفى سوهاج الجامعي الجديد بعد افتتاحها. وقال الدكتور مصطفى هريدي، مدير عام مستشفى سوهاج الجامعي الجديد، إن المستشفى موجودة بمنطقة الجامعات والمعاهد بالحي السابع بمدينة سوهاج الجديدة، ومقامه على مساحة 135 ألف متر مربع.

وأضاف هريدي أن المستشفى تتكون من مبنى رئيسي، ومبنى تعليمي، بالإضافة إلى مبانٍ خدمية من الجهة الشمالية للمستشفى، لافتًا إلى أن المبنى الرئيسي يتكون من دور أرضي، و4 أدوار علوية، وبها الاستقبال والطوارئ وقسم الأشعة المقطعية، وبها 32 عيادة خارجية، ووحدة الغسيل الكلوي، وبها 32 ماكينة غسيل كلوي ممولة من صندوق تحيا مصر بتكلفة 7 ملايين جنيه.

وتابع مدير عام مستشفى سوهاج الجامعي الجديد: لدينا قسم المعامل، ووحدة المناظير الجراحية والباطنية، ولدينا قسم استقبال الولادة والنساء، وغرفة الحضانات وبه 20 حضانة ممولة من صندوق تحيا مصر بتكلفة 11 مليون جنيه، ولدينا عناية مركزة للأطفال وبها 10 سراير، ولدينا 7 غرف للعمليات، وغيرها.