عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

32 عيادة خارجية و20 حضّانة.. جولة فى مستشفى سوهاج الجامعى الجديد

مستشفى سوهاج الجامعي
مستشفى سوهاج الجامعي

عرضت فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم السبت، تقريرًا يرصد تفقد مستشفى سوهاج الجامعي الجديد بعد افتتاحها. وقال الدكتور مصطفى هريدي، مدير عام مستشفى سوهاج الجامعي الجديد، إن المستشفى موجودة بمنطقة الجامعات والمعاهد بالحي السابع بمدينة سوهاج الجديدة، ومقامه على مساحة 135 ألف متر مربع.

وأضاف هريدي أن المستشفى تتكون من مبنى رئيسي، ومبنى تعليمي، بالإضافة إلى مبانٍ خدمية من الجهة الشمالية للمستشفى، لافتًا إلى أن المبنى الرئيسي يتكون من دور أرضي، و4 أدوار علوية، وبها الاستقبال والطوارئ وقسم الأشعة المقطعية، وبها 32 عيادة خارجية، ووحدة الغسيل الكلوي، وبها 32 ماكينة غسيل كلوي ممولة من صندوق تحيا مصر بتكلفة 7 ملايين جنيه.

وتابع مدير عام مستشفى سوهاج الجامعي الجديد: لدينا قسم المعامل، ووحدة المناظير الجراحية والباطنية، ولدينا قسم استقبال الولادة والنساء، وغرفة الحضانات وبه 20 حضانة ممولة من صندوق تحيا مصر بتكلفة 11 مليون جنيه، ولدينا عناية مركزة للأطفال وبها 10 سراير، ولدينا 7 غرف للعمليات، وغيرها.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مفاجأة.. مرتضى منصور يتقدم بشكوى رسمية ضد الأهلي بسبب سافيو

60 مليون جنيه.. قرار عاجل من الزمالك بشأن ضم فينسنت أبو بكر

طرح شيبسي بالرنجة ورجول الفراخ .. ما القصة؟

عمار حمدي يرفض.. فرج عامر يكشف تفاصيل انضمام مروان عطية لـ الأهلي

بقميص النادي.. صفقة الأهلي الجديدة لأول مرة في الجزيرة| شاهد

اتهامات شنيعة.. بيان عاجل من الخطوط الكويتية بعد شائعات تجريد مضيفات من ملابسهن

الأهلي يخطف صفقة مدوية من الزمالك.. تفاصيل

شوبير يعلن قرار الأهلي النهائي في ملف التعاقد مع يعقوبو.. شاهد

ترشيحاتنا

فحوصات طبية .. الرئيس السيسي يطمئن هاتفيًا على صحة البابا تواضروس

ياسمين عز : جدي عاش 98 عاما وزوجته كانت ترضيه في كل شيئ .. فيديو

كفاية بقى ضحك على الجمهور.. رسالة بيومي فؤاد لإدارة نادي الزمالك

أم شعر سايح بختها منحوس.. الفنانة عنبر تمازح ياسمين عز على الهواء

بيومي فؤاد: كوميديا الفنان أحمد حلمي قائمة على الموقف والتركيز الشديد

سيراميكا كليوباترا يباغت فيوتشر بهدف في الدقيقة الأولى

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لو بتعانى آلاما بأعصاب اليد.. أطعمة مثل السحر تقضي عليها

صادم.. انفجار موبايل في يد صاحبه الهندي أثناء إجراء مكالمة

تؤدي إلى الوفاة.. احذر استخدام هذا النوع من المخدات

بوسي تفاجئ متابعيها بهذه الإطلالة|شاهد

فيديو

اكتشاف رؤوس غير بشرية مدفونة في مقابر فرعونية

مراتي قفشتني.. أحمد آدم يكشف رد فعل زوجته بعد اكتشافها خيانته لها

مراتي قفشتني كتير وأنا بخونها.. أحمد آدم يحدث ضجة بـ تصريحات جريئة

انهيار عصبي يصيب سلطان الطرب.. سر رحيل نجل جورج وسوف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. آية صلاح

جدد يومك.. جدد حياتك

إلهام أبو الفتح

أفراح الصعيد

محمود الجلاد

برامج الإفتاء داخل البيوت المصرية

مجدي أبوزيد

قانون المحال العامة.. انتفاضة ضد الفساد

المستشار أسـامة الصعيدي

ثقافة الفهلوة وجرثومة اللا تهذيب

مني أحمد

أسطورة الغناء

د. فتحي حسين

حول أداء الجامعات الأهلية الدولية والأهلية الجديدة

نهى زكريا

لمعارضي توثيق الطلاق.. أين المشكلة؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ