تؤثر على الإنترنت والاتصالات.. انفجار شمسي قوي ورياحه تتجه نحو الأرض

التوهجات والعواصف والرياح الشمسية باتت واحدة من الأخبار التي ترافقنا في الفترة الأخيرة أكثر مما مضى، فقد تنقل وكالة ناسا الأمريكية لعلوم الفضاء باستمرار ما يدور على سطح الشمس وتأثر الأرض به.

فقد أصدرت الشمس توهجًا شمسيًا قويًا نحو الأرض، وبلغ ذروته في الساعة 7:57 مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة في 5 يناير 2023، حيث التقط مرصد ديناميكيات الطاقة الشمسية التابع لوكالة ناسا ، والذي يراقب الشمس باستمرار.

وتعتبر التوهجات الشمسية هي رشقات قوية للطاقة، ويمكنها أن تؤثر التوهجات والانفجارات الشمسية على الاتصالات اللاسلكية وشبكات الطاقة الكهربائية وإشارات الملاحة وتشكل مخاطر على المركبات الفضائية ورواد الفضاء.

تم تصنيف هذا التوهج على أنه توهج X1.2. تشير الفئة X إلى أشد التوهجات ، بينما يوفر الرقم مزيدًا من المعلومات حول قوتها، حيث تشير الأرقام من 1 إلى 10 (وما بعدها ، بالنسبة إلى مشاعل الفئة X) إلى القوة النسبية للتوهج.