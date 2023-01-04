غيرت لون عيني .. الابن غير الشرعي لـ الملك تشارلز يفضح المستور

في عام 2022 ،وتحديدًا في وقت قريب من وفاة الملكة إليزابيث الثانية ، احتل "سيمون تشارلز دورانتي داي" عناوين الصحف في جميع أنحاء العالم عندما ادعى أنه ابن للملك تشارلز الثالث وكاميلا.

هذا شيء ظل يدعيه منذ عدة سنوات ، وفي إحدى المقابلات التي أجراها ، ادعى أنه اضطر إلى الخضوع لعملية جراحية ترميمية لتغيير عينيه من اللون الأزرق إلى البني عندما كان في الثامنة من عمره لإخفاء أوجه التشابه بينه وبين أفراد العائلة المالكة.

وفي منشور حديث على "فيسبوك"، قدم "سيمون" مزيدًا من التفاصيل حول الجدول الزمني لسعيه للحصول على التقدير من جانب الملك تشارلز الثالث، وأكد أن التفاصيل المتعلقة به قد تسربت أثناء تقديم تحقيق باجيت في عام 2005.

أطلقت شرطة العاصمة البريطانية عملية باجيت في عام 2004 في محاولتها للتحقيق في نظريات المؤامرة حول وفاة ديانا ، بعد أن فقدت أميرة ويلز حياتها في حادث سيارة وقع في باريس في عام 1997.

نشر"سيمون" في منشور :"يسألني الناس دائمًا عن المدة التي قضيتها في هذه الرحلة، وكما يعلم معظم الأشخاص الذين تم تبنيهم ، طالما أنني أتذكر ... لذا فقد مرت 58 عامًا هذا العام بالنسبة لي".

وأكمل:"خلال ذلك الوقت ، كنت أعاني وأشهد وأجمع الأدلة حول هوية والداي طوال الوقت. ليس هناك الكثير الذي لا أعرفه عن حياتي حتى لو لم أقول ذلك أو أظهر هو - هي".

وأشار:"كما ذكرنا سابقًا ، انضمت الدكتورة إلفيانا إلى تلك الرحلة في عام 1992 وبشكل جدي في عام 1994 ولم أسمع نسخة نانان حتى عام 1998، على المستوى الخاص والدوائر الحكومية (المملكة المتحدة وأستراليا) بدأت في حوالي عام 2003 وتم تسريبها إلى مصادر محدودة أثناء تقديم استعلام باجيت في عام 2005".

يقول سيمون تشارلز دورانتي إنه لم يرغب في إعلان مطالبات ملكه تشارلز الثالث، وعلى الرغم من أنه تلقى الكثير من الاهتمام ، إلا أن سيمون تشارلز دورانتي داي ذهب ليقول إنه حاول الحفاظ على خصوصية معركته من أجل الاعتراف.

ومع ذلك يدعي أنه بعد تقديم المعلومات أثناء تقديم تحقيق باجيت ، تم تسريب قصته بعد ذلك، وقال في تدوينة على فيسبوك: "المرة الأولى التي تم فيها الإعلان عن ذلك بالفعل على الساحة العامة كانت من المفارقات من خلال انتهاك آخر للخصوصية في 26 يناير 2006".

فيما أكمل:"منذ ذلك الحين ، كان علينا أن نتعلم كيفية التعامل مع الجانب العام من هذا الأمر بينما نعيش حياة طبيعية تحت سيطرتنا، لذلك لم يكن هناك طلب للدعاية. لقد كانت نتيجة حتمية للرحلة ونتيجة لأفعال الناس غير المشروعة".

واختتم :"لم تكن مشكلتي موجودة منذ خمس دقائق ، وكلما طالت مدة تشغيلها ، زادت مساحتها وأوسعها، لقد صمدت أمام اختبار الزمن - لا أرى أي شيء يتغير في أي وقت قريب".