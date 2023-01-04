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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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منوعات

سعر خيالي وأحجار نادرة.. سر ساعة رونالدو الخضراء

صدى البلد

سيطر نجم كرة القدم العالمي كريستيانو رونالدو على محركات البحث ومواقع التواصل الاجتماعي والصحف بعد تعاقده مع نادي النصر السعودي ووصوله إلى المملكة العربية السعودية.

فقد وصل نجم ريال مدريد السابق بأناقة ، حيث تلألأت يداه بـ ساعة Jacob & Co المرصعة بالأحجار الكريمة بقيمة 770.000 دولار.

في وقت سابق من هذا الأسبوع ، أعلن نادي النصر لكرة القدم عن التعاقد مع قائد منتخب البرتغال كريستيانو رونالدو في خطوة تاريخية لكرة القدم في منطقة الشرق الأوسط.

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بعد وقت قصير من الإعلان ، شارك كريستيانو رونالدو مقطع فيديو على Instagram على طائرته الخاصة في طريقه إلى المملكة العربية السعودية.


لفتت الساعة الخضراء الزاهية في يد كريستيانو رونالدو   أنظار المشجعون المتحمسون  بـ أناقتها وشكلها المختلف.

فـ ساعة اليد من صنع شركة Jacob & Co. ، وهي ماركة ساعات عمل رونالدو معها منذ ما يقرب من 20 عامًا حتى الآن.

تُعرف هذه الساعة الرائعة رسميًا باسم Caviar Tourbillon ، وهي مصنوعة من الذهب ومزينة بـ 388 حجر طولي رفيع من التسافوريت.

ويعد التسافوريت أكثر ندرة بـ 1000 مرة من الزمرد ، ويقول البعض إنه يتفوق على الزمرد في الشفافية والتألق ، أو مقدار الضوء المنعكس من باطنه. التسافوريت نادر جدًا ، في الواقع ، لم يسمع به أحد تقريبًا عن الأحجار الكريمة التي يزيد وزنها عن 5 قيراط ، ويعتقد علماء الأحجار الكريمة أنها قد تنقرض تقريبًا قبل فترة طويلة.

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كريستيانو رونالدو هو سفير العلامة التجارية لشركة Jacob and Co. ، وقد ابتكروا معًا العديد من الساعات ذات الطابع CR7.

من بين أمور أخرى ، صنع جاكوب ساعة بزخرفة على الاتصال الهاتفي تصور النجم الذي سجل ضد مانشستر يونايتد في مباراة 2013.

يشتهر جاكوب أيضًا بصنع ساعة يد مستوحاة من بوجاتي تشيرون مع W16 عاملة فيها ، وبالطبع كان على رونالدو امتلاك واحدة.

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