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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

بعد إقامتها مع كريستيانو رونالدو بالسعودية.. جورجينا غير ملزمة بقواعد الملابس

صدى البلد

انتقل كريستيانو رونالدو وجورجينا رودريغيز بالفعل إلى المملكة العربية السعودية، حيث يبدأ تعاقد النجم البرتغالي مع ناديه الجديد، النصر السعودي.

وبحسب ما ورد وجد الزوجان بالفعل قصرًا مثيرًا للإعجاب للإقامة في العاصمة الرياض، تلك المدينة التي تتميز بأشجار النخيل وناطحات السحاب الرائعة ومراكز التسوق.

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وبحسب الديلي ميل، طالب رونالدو بتزويده بفيلا كجزء من عقده مع الجانب السعودي، ليكون من نصيبه  منزل يبلغ قيمته 12.2 مليون يورو ويحتوي على ثماني غرف نوم ومسبح كبير وبهو استقبال مع شلال.


ويقع المنزل في حي يسكنه الأشخاص ذوو العادات الغربية هذا يعني أن جورجينا لن تكون ملزمة بالامتثال لأي قواعد خاصة بالملابس، مثل تغطيتها من الرأس إلى أخمص القدمين أو ارتداء الحجاب.


ويبحث الزوجان في الوقت الحالي عن مدرسة تضم الصفوة، على غرار مدرسة Ryleys ، التي يرتادها أطفالهم حاليًا.

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