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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

ياما دقت على الراس طبول.. لطفي لبيب يكشف تطورات حالته الصحية

لطفى لبيب
لطفى لبيب

هنأ الفنان لطفي لبيب الشعب المصرى بعيد الميلاد المجيد وطمأن جمهوره على حالته الصحية بعد الأزمة التى مر بها فى الفترة الأخيرة. 

وقال لطفي لبيب، لـ برنامج التاسعة المذاع عبر شاشة القناة الأولى ويقدمه الإعلامي يوسف الحسيني: وعكة خفيفة وياما دقت على الراس طبول.

 

لحظة بكاء لطفى لبيب

وكان بكى الفنان لطفي لبيب بشدة في حفل ختام مهرجان أيام القاهرة الدولي للمونودراما في دورته الخامسة. وذلك عند صعوده على خشبة مسرح «الهناجر» بدار الأوبرا، وحرص الجمهور على توجيه له التحية.

وكان قد أكد الفنان لطفي لبيب في تصريحات لـ "صدى البلد" أنه لا يعلم شيئا عن وجود جزء ثان من فيلم كده رضا.

وعن إمكانية وجوده في العمل إذا وجد جزء ثان منه قال: "حتى إذا وجد جزء ثان من العمل فأنا لن أشارك فيه خاصة أن وضعي الصحي حاليا لا يسمح".

 

وكشف الفنان أحمد حلمي فى رده على أحد متابعيه على موقع التغريدات العالمي تويتر، عن نيته في تقديم جزء ثان من فيلم كده رضا.

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ووجه متابع طلبا إلى أحمد حلمي قائلاً: حلمي ما تفكك من الكلام ده وتعمل جزء تاني من كده رضا .

ورد حلمي على المتابع قائلاً : هيحصل ، ناس كثير جدااااا سألوني وهنلبي رغباتهم أكيد .. الفيلم بيتكتب دلوقتي .

 

فيلم "كدة رضا" من إنتاج عام 2007، وشارك حلمي في بطولته مع منة شلبي وخالد الصاوي ولطفي لبيب ومن تأليف أحمد فهمي، وإخراج أحمد نادر جلال.

 

تدور أحداث الفيلم حول ثلاث توائم أنجبتهم أمهم وماتت وتركتهم مع الأب النصاب، وأوصته ألا يعطيهم إلا المال الحلال ويدع النصب والاحتيال فامتثل لمطلب زوجته، ولكن لخوفه من الحسد ومما قد يصيب أبناءه في الجيش كما حدث له ولإخوانه وحرصاً على توفير مصاريف دراستهم جميعاً، قرر ألا يظهرهم إلا كشخص واحد وأخرج لهم جميعاً أوراقا رسمية باسم شخص واحد وهو "رضا".

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