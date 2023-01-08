كوريا الجنوبية تسجل 46 ألف حالة كورونا جديدة

سجلت كوريا الجنوبية اليوم الأحد 46.766 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليصل إجمالي عدد الإصابات إلى 29 مليونا و520 ألفا و600، وذلك حسبما ذكرت الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها.



وأضافت الوكالة ان البلاد سجلت أيضا 34 حالة وفاة جديدة مرتبطة بالفيروس، لترتفع حصيلة الوفيات إلى 32 ألفا و590 .

وفي سياق آخر قال مصدر دفاعي في سول اليوم الأحد، في تصريحات لوكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية، إن الجيش الكوري الجنوبي يدرس شراء "عين كهربائية" إسرائيلية في إطار جهوده لتعزيز قدراته على رصد الطائرات الكورية الشمالية المسيرة صغيرة الحجم.

تأتي هذه الخطوة في الوقت الذي تعرضت فيه سلطات الدفاع في كوريا الجنوبية لانتقادات "شديدة"، بعد فشلها في مواجهة اختراق خمس مسيرات كورية شمالية للمجال الجوي، أواخر الشهر الماضي.