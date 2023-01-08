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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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البداية من إسكندرية.. منخفض جوي يصل اليوم وأمطار غزيرة بالمحافظات

صدى البلد

قدمت مذيعة صدى البلد إيمان عبد اللطيف تغطية حية حيث شهدت محافظة الإسكندرية، اليوم الخميس، سقوط أمطار غزيرة على مناطق متفرقة في مختلف أحياء المحافظة مع انخفاض في درجة حرارة الطقس منذ أيام، وسط جو أوروبي ممتع مع بداية العام الميلادي الجديد.

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وأكد اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، استمرار الاستعدادات بجميع الجهات والأجهزة التنفيذية بالمحافظة تحسبًا لأي تقلبات مناخية مفاجئة، مع رفع حالة الطوارئ حتى نوة رأس الميلاد.

 

وحذرت محافظة الإسكندرية مواطنيها باتخاذ الاحتياطات اللازمة بعد توقعات هيئة الأرصاد الجوية بسقوط أمطار على المحافظة، وشدد المحافظ على رؤساء الأحياء والأجهزة التنفيذية المعنية بالمتابعة الميدانية والتواجد على مدار الساعة بالشوارع، لرصد أي حالات طارئة والتعامل الفوري مع أي آثار ناجمة عن تجمعات لمياه الأمطار أولا بأول، والتأكد من سيولة الحركة المرورية تيسيراً على المواطنين وحفاظا على سلامتهم.


وشددت شركة الصرف الصحي، استمرار تمركز السيارات والمعدات في المناطق الساخنة للاستعداد للتعامل مع اي تجمع مياه، بالإضافة إلى تكثيف اعمال التطهير قبل واثناء وبعد الامطار لرفع المخلفات التي تجرفها مياه الامطار للشنايش.

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