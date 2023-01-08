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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

الأوقاف: إقبال كثيف على مقارئ الجمهور ودروس الواعظات.. صور

الدروس المنهجية للواعظات
الدروس المنهجية للواعظات

أعلنت وزارة الأوقاف في إطار اهتمامها وعنايتها بالقرآن الكريم، وفي إطار إقامة مقارئ للقرآن الكريم خاصة بجمهور المساجد، أنه شهدت مقارئ الجمهور إقبالًا كبيرًا وحرصًا من روَّاد المساجد على الحضور إلى هذه المقارئ لتدبر آيات القرآن الكريم وفهم معانيه.

ونشرت الأوقاف عددًا من الصور التي وردتها من المديريات الإقليمية.

إقبال كثيف على الدروس المنهجية للواعظات

وفي إطار عناية الأوقاف بدور المرأة وإشراكها في الأنشطة الدعوية، ‏وفي إطار خطة وزارة الأوقاف لنشر الفكر الوسطي المستنير، من خلال ‏رسائلها المتعددة، أقيمت الدروس العلمية والدعوية المنهجية ‏لواعظات الأوقاف، بمساجد الجمهورية وسط إقبال من السيدات، ‏واللاتي أشدن ‏بجهود وزارة الأوقاف المصرية في نشر الفكر الوسطي ‏المستنير، وتشكيل الوعي الديني الرشيد.
فمن مسجد الرحمن الرحيم بالقاهرة، أقيم الدرس المنهجي للواعظة/ وفاء عبد السلام في مادة الفقه.
ومن مسجد النصر مركز ببا بني سويف، أقيم الدرس المنهجي للواعظة/ نرمين محمود في مادة الفقه.
ومن مسجد فاطمة الشربتلي بالقاهرة، أقيم الدرس المنهجي للواعظة/ ‏عبير الصاوي في مادة الفقه‎.‎
ومن مسجد علي بن أبي طالب بالإسكندرية أقيم الدرس المنهجي للواعظة/ بهيرة خير الله في مادة السيرة النبوية.
ومن مسجد آل العسكري بسوهاج ، أقيم الدرس المنهجي للواعظة/ هانم عبدالرازق إبراهيم في مادة السيرة النبوية.
ومن مسجد الكبير بالدقهلية ، أقيم الدرس المنهجي للواعظة/ نهى ‏المتولي مصطفى في مادة السيرة النبوية‎.‎
ومن مسجد الإبراهيمي بدسوق كفر الشيخ أقيم الدرس المنهجي للواعظة/ جوهرة فرحات في مادة التفسير وعلوم القرآن .
ومن مسجد عمر بن الخطاب بأشمون منوفية أقيم الدرس المنهجي للواعظة/ وفاء أمين في مادة التفسير وعلوم القرآن .
ومن مسجد الكبير بالشرقية أقيم الدرس المنهجي للواعظة/ أسماء عمر حسن عبد الله في مادة التفسير وعلوم القرآن .
ومن مسجد الغنايمة بالشرقية أقيم الدرس المنهجي للواعظة/ مروة إسماعيل محمد أحمد في مادة التفسير وعلوم القرآن.
ومن مسجد الكبير بدمياط أقيم الدرس المنهجي للواعظة/ أماني الحسيني.

الأوقاف وزارة الأوقاف القران الكريم مقارئ للقرآن الدروس المنهجية للواعظات الأنشطة الدعوية

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