مفاجأة.. أحمد فتوح وعبد الله جمعة مهددان بالحبس

أكد محمد رشوان المحامي بالنقض، أنه يمكن تحويل أي لاعب يتعاطى أي مخدر إلى النيابة العامة، وفقا لنص قانون الإجراءات الجنائية رقم 3 حسبما صدر من النائب العام.

وأوضح المحامي بالنقض، أن ما صدر عن رئيس نادي الزمالك بشأن تعاطي أحمد فتوح وعبدالله جمعة لاعبا الفريق الأول لكرة القدم بالنادي المخدرات، يمنح الحق للنيابة العامة في استدعاء لاعبا نادي الزمالك وإجراء تحليل والتحرك فورًا، مشيرا إلى أنه بعد إعلان تعاطي الثنائي مخدر الحشيش، سيكون من حق النيابة العامة التصدي لمثل تلك الجرائم.

وأضاف رشوان: "النيابة العامة ستكون قادرة على التحرك بدون بلاغ، خاصةً أن الأمر تم إبلاغه بشكل رسمي عن طريق القنوات، وتلك جريمة يحق للنيابة التدخل فيها وإجراء تحليل واتخاذ الإجراءات اللازمة بقانون العقوبات".

وأشار المحامي، إلى أنه سيكون من حق للنيابة العامة المطالبة بتوقيع عقوبة على الثنائي حال ثبوت تعاطيهما للمخدر.

واختتم محمد رشوان المحامي بالنقض، تصريحه: "في حال رصد أي لاعب يتعاطي المخدرات يمكن أن يتم تحويله إلى محكمة الجنايات، ويتم الحكم عليه بعقوبة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن 3 سنوات، فالأمر خطير جدًا، والنيابة لن تتنازل عن حقوقها".