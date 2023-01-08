80 مليار جنيه.. البنك الأهلي يفجر مفاجأة عن حصيلة بيع شهادات 25%

كشف يحيى أبو الفتوح نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي، أخر حصيلة شهادة بفائدة ٢٥٪، مؤكدا أن الرقم كل يوم في ارتفاع ملحوظ.



وأضاف يحيى أبو الفتوح، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي، مقدم برنامج حضرة المواطن، المذاع عبر قناة الحدث اليوم، مساء اليوم الأحد، أن حصيلة الشهادات وصل ل ٨٠ مليار جنية في البنك الأهلي وحده، متابعا أن ٥٠٪ من هذا المبلغ شهادات كانت موجودة والناس كسرتها من أجل الشهادة الجديدة، والباقي أموال أخرى.

الحفاظ على العملة

وتابع يحيى أبو الفتوح نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي، أن هذه الشهادات تهدف لتقليل سحب السيولة، وتحقيق عائد جيد للمواطنين، مستدركا أن من أهداف البنك الأهلي الحفاظ على العملة، والتعامل مع التصخم.