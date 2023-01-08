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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

80 مليار جنيه.. البنك الأهلي يفجر مفاجأة عن حصيلة بيع شهادات 25%

البنك الأهلي
البنك الأهلي

كشف يحيى أبو الفتوح نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي، أخر حصيلة شهادة بفائدة ٢٥٪، مؤكدا أن الرقم كل يوم في ارتفاع ملحوظ. 

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وأضاف يحيى أبو الفتوح، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي، مقدم برنامج حضرة المواطن، المذاع عبر قناة الحدث اليوم، مساء اليوم الأحد، أن حصيلة الشهادات وصل ل ٨٠ مليار جنية في البنك الأهلي وحده، متابعا أن ٥٠٪ من هذا المبلغ شهادات كانت موجودة والناس كسرتها من أجل الشهادة الجديدة، والباقي أموال أخرى.

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وتابع يحيى أبو الفتوح نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي، أن هذه الشهادات تهدف لتقليل سحب السيولة، وتحقيق عائد جيد للمواطنين، مستدركا أن من أهداف البنك الأهلي الحفاظ على العملة، والتعامل مع التصخم. 

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