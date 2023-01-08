للأسبوع الثاني.. وعكة صحية تمنع قصواء الخلالي من تقديم برنامجها على cbc

قدم برنامج المساء مع قصواء الذي تقدمة الإعلامية قصواء الخلالي على شاشة CBC، حلقة اليوم مجموعة من الفقرات المجمعة والتي تم عرضها من قبل للأسبوع الثاني على التوالي، نتيجة لتعرض الإعلامية قصواء الخلالي لوعكة صحية منعتها من تقديم حلقات برنامجها للأسبوع الثاني على التوالي.

وعلمت صدى البلد من مصادر مقربة أن الإعلامية قصواء الخلالي، ستعاود الظهور وتقديم حلقات برنامجها بداية من الأسبوع القادم على شاشة CBC، والذي يعد برنامج التوك شو المتنوع، والذي حقق نجاح كبير منذ بدايته والعديد من الانفرادات.

يذكر أن الإعلامية قصواء الخلالي كانت قدمت العديد من البرامج التوك شوك التلفزيونية من بينها برنامج المساء مع قصواء على فضائية Ten، وبرنامج صباح دريم على فضائية دريم، وبرنامج صباح الخير يا مصر و برنامج على اسم مصر على شاشة التلفزيون المصري وغيرها من البرامج الإعلامية المحلية والدولية.