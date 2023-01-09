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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

أسعار تويوتا راش 2023 العائلية في عمان |صور

اسعار تويوتا راش
اسعار تويوتا راش 2023 العائلية في عمان

هناك الكثير من الاصدارات العائلية المقدمة داخل السوق العماني للسيارات، ومنها النسخة الشهيرة والتي تنتمي إلى الصانع الياباني "تويوتا راش" موديل 2023، والتي تقدم بسعر يبدأ من 6800 ريال، مع عدة تجهيزات ومساحة داخلية تتسم بالرحابة.

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تويوتا راش موديل 2023

تسارع السيارة تويوتا راش موديل 2023

 

تنتطلق السيارة تويوتا راش موديل 2023 من وضع الثبات وصولاً لسرعة 100 كيلومتر في الساعة خلال فترة زمنية مدتها 13 ثانية، بالاضافة إلى سرعة قصوى تصل إلى 175 كيلومتر في الساعة.

تويوتا راش موديل 2023

محرك السيارة تويوتا راش موديل 2023

 

زودت السيارة تويوتا راش موديل 2023 بمحرك رباعي الاسطوانات سعة 1500 سي سي، 4 سلندر، يتمكن من انتاج 135 نيوتن/متر من عزم الدوران، وقوة اجمالية تعادل 103 حصانا، مع ناقل سرعات اوتوماتيكي الحركة.

تويوتا راش موديل 2023

تجهيزات السيارة تويوتا راش موديل 2023

 

تحتوي السيارة تويوتا راش موديل 2023 على مقصورة داخلية تسع لـ 7 افراد، بالاضافة إلى وجود العديد من التجهيزات مثل مكيف هواء ثنائي، وقفل مركزي، وزجاج كهربائي، ومنافذ للطاقة، إلى جانب مصابيح للقراءة وترحيب، ومقاعد من القماش، وحوامل للاكواب.

تويوتا راش موديل 2023

وتضم السيارة تويوتا راش موديل 2023 نظام صوتي ترفيهي، وخاصية دخول السيارة بدون مفتاح، مع مدخل AUX و USB، وبلوتوث، والتحكم الصوتي عن طريق عجلة القيادة، بالاضافة إلى مكباح ABS و دعمم المكابح BA، وخاصية التوزيع الالكتروني EBD، وحساسات ركن، ومتابعة ضغط الاطارات.

تويوتا راش موديل 2023

اسعار السيارة تويوتا راش موديل 2023 في عمان

 

تقدم الفئة الاولى من السيارة تويوتا راش موديل 2023 داخل السوق العماني بسعر 6800 ريال، وقيمة قدرها 7300 ريال للفئة الثانية كاملة التجهيزات.

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