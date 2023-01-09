أزمة في سموحة.. فرح عامر تفاوض مع الشعباني والإدارة جددت للعشري.. فيديو

قال أحمد عجلان، عضو مجلس إدارة نادي سموحة، إن الأمور كانت مستقرة داخل النادي، وسط انتظار ليناير من أجل تدعيم الفريق بالصفقات، مع تدعيم فرج عامر رئيس النادي، لطارق العشري، مدرب الفريق.

وأضاف عجلان، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي هاني حتحوت ببرنامج «الماتش» على قناة «صدى البلد»، أن فرج عامر فاجأ الجميع، بتفاوضه مع التونسي معين الشعباني، وهو ما دفع المجلس للاعتراض في ظل المقابل المادي المبالغ فيه.

العشري يتقاضى 320 ألف جنيه

وأوضح أن طارق العشري يتقاضى راتب 320 ألف جنيه، بينما كان الشعباني سيتقاضى 700 ألف جنيه، وهو ما يعني ضعف راتب الأول، مشددًا أن الإدارة لا تفضل رحيل طارق العشري في الوقت الحالي والأهم تدعيم الفريق بالصفقات.

واستطرد أن إدارة سموحة بالإجماع بـ5 أصوات جددت الثقة في طارق العشري حتى نهاية الدور الأول مقابل صوتين فقط رفضا استمراره، ومشاكل سموحة ليست في فريق الكرة فقط.

واختتم أحمد عجلان، تصريحاته قائلًا: «فرج عامر ذكر أرقام غير صحيحة تخص فريق الكرة والصفقات التي تعاقد معها النادي، وسنرد عليه بالأرقام الصحيحة».