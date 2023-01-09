شوقي السعيد: فتوح لاعب دولي فكيف يتناول المنشطات؟.. ولو كنت مكانه سأرحل

أكد شوقي السعيد لاعب الزمالك والإسماعيلي السابق، أنه يستبعد تناول أحمد فتوح لاعب منتخب مصر للمنشطات، كما أنه لاعب دولي وسبق واجرى أكثر من تحليل، وكان من المفترض إغلاق هذه الملفات، مبديا استغرابه من الحديث فيها بهذا الشكل.

وقال السعيد في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس: "مرتضى منصور صنع طفرة في نادي الزمالك، وهناك أخطاء أيضا، ولا يجب أن نصدر الأزمات لأنفسنا، وهذه الأمور مؤثرة على النادي، ولو كنت في مكان أحمد فتوح فلن أكمل مسيرتي مع الزمالك".

مستوى فتوح

وأضاف: "من الصعب تعويض أحمد فتوح الأفضل في مصر حاليا، ولكن أتمنى استمراره وأن يمر الموقف بسلام بين اللاعب والنادي".

وأكمل: "لو اعتذر فتوح عن اجراء المنشطات، فإنه بمثابة اعتراف بتناوله شئ ما، ومستغرب من اعتذار عبدالله جمعة، فلا أعرف ما هي سبب الأزمة، خصوصا تصريحات فيريرا بأنه من قام باستبعاد اللاعبين من المباراة الأخيرة أمام الداخلية".

وواصل: "كان على إدارة الزمالك حماية لاعبيها، بدلا من الزج بهم في هذه الأمور، ومن المستحيل أن يتناول فتوح للمنشطات".

وختم السعيد حديثه: "لابد أن يثبت فتوح براءته أولًا لوسائل الإعلام في مصر وخارج مصر".