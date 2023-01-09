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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ثقافة

مد فترة التقدم لمسابقة المواهب الأدبية دورة شاكر عبد الحميد ..تفاصيل

صدى البلد

أعلنت الإدارة المركزية للشئون الأدبية والمسابقات، بالأمانة العامة للمجلس الأعلى للثقافة، عن مد فترة التقدم بالدورة السادسة من مسابقة المواهب الأدبية عن دورة الدكتور شاكر عبد الحميد 2022، ومن شروط المسابقة إلا يزيد عمر المتقدم على 35 عامًا.

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مجالات الإبداع: الرواية، المجموعة القصصية، ديوان شعر الفصحى، ديوان شعر العامية، أدب الأطفال، الدراسات الأدبية، وآخر موعد للمشاركة يوم 28 فبراير المقبل، جوائز المسابقة (فى كل فرع) 5 الاف جنيه و3 آلاف جنيه و2000 جنيه.

ويشار إلى أن المجلس الأعلى للثقافة – لجنة الثقافة الرقمية والبنية المعلوماتية- أطلق مسابقة للشباب فى مجال مكافحة الفساد، وتتضمن المسابقة: تطوير منصة رقمية أو تطبيق إلكترونى للحاسب الألى أو على التليفون المحمول يشمل مواد للتعريف بجوانب الفساد، إعداد فيلم تعريفى بمجالات الفساد فيما يخص مجال تكنولوجيا المعلومات والإتصالات والتحول الرقمى، إعداد ثلاثة أفلام (رسوم متحركة ) لاستعراض جوانب الفساد وتأثيره وكيفية اكتشافة والإبلاغ عنه.

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إعداد خمس أعمال فنية رقمية ( فنون تشكيلية ) تعبر عن مجالات الفساد وآثاره وسبل المكافحة مع إعتبارات الملكية الفكرية للأعمال، ثانيًا: القيمة المالية للجوائز (23 ألف جنيه) موزعة على النحو التالي: جائزة أولى 10 آلاف جنيه، جائزة ثانية 8 آلاف جنيه، جائزة ثالثة 5 آلاف جنيه

جدير بالذكر تنظم لجنة الشعر بالمجلس الأعلى للثقافة، ومقررها الشاعر أحمد سويلم، وذلك فى تمام الساعة السابعة من مساء يوم الاثنين المقبل، بقاعة المجلس الأعلى للثقافة، يديرها الشاعر أحمد حسن عضو لجنة الشعر، وبمشاركة الشاعر أحمد سويلم، وأحمد الشهاوى، وريم أحمد، وسوزان كمال، عبير العطار، وعزمى عبد الوهاب، وعلى مصطفى، وعمر شهريار، ومحمد أبو العزايم، ومحمود خير الله، وهبة عبد الوهاب.
 

الدكتور شاكر عبد الحميد المجلس الأعلى للثقافة المجموعة القصصية شعر العامية التحول الرقمي الاعلى للثقافة ديوان شعر الفصحى

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