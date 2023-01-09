أسعار الدولار والعملات اليوم الاثنين 9-1-2023

يقدم "صدى البلد"، خدمة التعرف على أسعار صرف العملات الأجنبية والعربية مقابل الجنيه المصري خلال مستهل تعاملات اليوم، الإثنين الموافق 9 يناير 2023، وفقا لآخر تحديث للأسعار بـ البنك الأهلي المصري.
وجاءت أسعار صرف العملات الأجنبية اليوم الإثنين الموافق 9-1-2023 في البنك الأهلي المصري كالآتي:
أسعار الأجنبية في البنك الأهلي
الدولار الأمريكي شراء 27.05 جنيه، والبيع 27.1 جنيه.
اليورو شراء 28.7758 جنيه، والبيع 28.9591 جنيه.
الجنيه الاسترليني شراء 32.7007 جنيه، والبيع 32.9644 جنيه.
الدولار الكندي شراء 20.1115 جنيه، والبيع 20.2299 جنيه.
الكرون الدنماركي شراء 3.8699 جنيه، والبيع 3.8937 جنيه.
أسعار صرف العملات الأجنبية اليوم
الكرون النرويجي شراء 2.705 جنيه، والبيع 2.72 جنيه.
الكرونا السويدية شراء 2.5678 جنيه، والبيع 2.5869 جنيه.
الفرنك السويسري شراء 29.1487 جنيه، والبيع 29.2973 جنيه.
الين اليابانى شراء 20.449 جنيه، والبيع 20.6382 جنيه.
الدولار الأسترالي شراء 18.5996 جنيه، والبيع 18.802 جنيه.
أسعار صرف العملات العربية
وننشر أسعار صرف العملات العربية مقابل الجنيه المصري خلال مستهل التعاملات اليوم، الإثنين الموافق 9 يناير 2023، وفقا لآخر تحديث للأسعار بالبنك الأهلي المصري.
وجاءت أسعار صرف العملات العربية اليوم الإثنين 9-1-2023 في البنك الأهلي المصري كالآتي:
سعر صرف العملات العربية اليوم:
سجل الدينار الكويتي للشراء 85.2667 جنيه و 88.5621 جنيه للبيع.
وسجل الريال السعودي للشراء 7.1918 جنيه و 7.2113 جنيه للبيع.
أسعار صرف العملات العربية اليوم
سجل الدرهم الإماراتي للشراء 7.3692 جنيه و 7.3786 جنيه للبيع.
وسجل الدينار البحريني للشراء 69.8966 جنيه و 71.8833 جنيه للبيع.
وسجل الريال العماني للشراء 68.6548 جنيه و 70.3896 جنيه للبيع.
أسعار صرف العملات العربية اليوم في البنك الأهلي المصري:
سجل الريال القطري للشراء 6.9359 جنيه و 7.3882 جنيه للبيع.
وسجل الدينار الأردني للشراء 37.6217 جنيه و 38.1798 جنيه للبيع.