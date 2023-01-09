أسعار الدولار والعملات اليوم الاثنين 9-1-2023

يقدم "صدى البلد"، خدمة التعرف على أسعار صرف العملات الأجنبية والعربية مقابل الجنيه المصري خلال مستهل تعاملات اليوم، الإثنين الموافق 9 يناير 2023، وفقا لآخر تحديث للأسعار بـ البنك الأهلي المصري.

وجاءت أسعار صرف العملات الأجنبية اليوم الإثنين الموافق 9-1-2023 في البنك الأهلي المصري كالآتي:

أسعار الأجنبية في البنك الأهلي

الدولار الأمريكي شراء 27.05 جنيه، والبيع 27.1 جنيه.

اليورو شراء 28.7758 جنيه، والبيع 28.9591 جنيه.

الجنيه الاسترليني شراء 32.7007 جنيه، والبيع 32.9644 جنيه.

ال‏دولار‏ ‏الكندي‏ شراء 20.1115 جنيه، والبيع 20.2299 جنيه. ‏

الكرون‏ ‏الدنماركي‏ شراء 3.8699 جنيه، والبيع 3.8937 جنيه.

أسعار صرف العملات الأجنبية اليوم

الكرون النرويجي شراء 2.705 جنيه، والبيع 2.72 جنيه.

الكرونا السويدية شراء 2.5678 جنيه، والبيع 2.5869 جنيه.

الفرنك‏ ‏السويسري‏ شراء 29.1487 جنيه، والبيع 29.2973 جنيه.

ال‏ين‏ ال‏يابانى‏ شراء 20.449 جنيه، والبيع 20.6382 جنيه.

ال‏دولار‏ ‏الأسترالي‏ شراء 18.5996 جنيه، والبيع 18.802 جنيه.

أسعار صرف العملات العربية

وننشر أسعار صرف العملات العربية مقابل الجنيه المصري خلال مستهل التعاملات اليوم، الإثنين الموافق 9 يناير 2023، وفقا لآخر تحديث للأسعار بالبنك الأهلي المصري.

وجاءت أسعار صرف العملات العربية اليوم الإثنين 9-1-2023 في البنك الأهلي المصري كالآتي:



سعر صرف العملات العربية اليوم:

سجل الدينار الكويتي للشراء 85.2667 جنيه و 88.5621 جنيه للبيع.

وسجل ال‏‏ريال‏ ‏السعودي‏ للشراء 7.1918 جنيه و 7.2113 جنيه للبيع.



أسعار صرف العملات العربية اليوم

سجل الدرهم‏ ‏الإماراتي للشراء 7.3692 جنيه و 7.3786 جنيه للبيع.

وسجل الدينار البحريني للشراء 69.8966 جنيه و 71.8833 جنيه للبيع.

و‏سجل الريال‏ العماني‏ للشراء 68.6548 جنيه و 70.3896 جنيه للبيع.

أسعار صرف العملات العربية اليوم في البنك الأهلي المصري:

سجل الريال‏ ‏القطري‏ للشراء 6.9359 جنيه و 7.3882 جنيه للبيع.

وسجل الدينار الأردني للشراء 37.6217 جنيه و 38.1798 جنيه للبيع.



