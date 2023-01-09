استقرار في سعر الدولار.. تعرف على أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم| فيديو

عرض برنامج «صباح البلد» المذاع على قناة «صدى البلد»، تقريرًا مفصلًا عن أسعار الدولار والعملات العربية والأجنبية اليوم بالجنيه المصري الإثنين 9 يناير 2023.

أسعار الدولار اليوم



سجّل سعر الدولار الأمريكي اليوم 27.11 جنيه للبيع، و27.01 جنيه للشراء.

سعر اليورو



سعر اليورو 28.77 جنيه للبيع، و28.65 جنيه للشراء.

سعر الجنيه الإسترليني



سعر الجنيه الإسترلينى 32.59 جنيه للبيع، و32.46 جنيه للشراء.

سعر الريال السعودي



سعر الريال السعودي 7.21 جنيه للبيع، و7.18 جنيه للشراء.

سعر الدينار الكويتي



سعر الدينار الكويتى 88.53 جنيه للبيع، و88.17 جنيه للشراء.