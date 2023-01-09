سمية أبو العينين: تم تقديم 16 قافلة ضمن التحالف الوطني خلال فترة قصيرة

أكدت الحاجة سمية أبو العينين، أنه يتم التجهيز بالأيام، لتقديم المساعدات، من ملابس وبطاطين و أدوية، ولعب أطفال، وذلك خلال مبادرة ستر وعافية.

وأضافت الحاجة سمية أبو العينين، خلال كلمته بفيلم تسجيلي، بـ مؤتمر التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، أنه خلال فترة قصيرة تم تقديم 16 قافلة، وتم البدء بـ سوهاج و المنوفية و الجيزة وأكثر من محافظة و تم الانتهاء بـ سوهاج مرة آخري.

وفي وقت سابق قد تحدثت الإعلامية عزة مصطفى، عن جهود ونشاط مؤسسة أبو العينين الخيري بالشراكة مع التحالف الوطني للعمل الأهلي، مضيفة: "طبعا وإحنا بنذكر مؤسسة أبو العينين والنشاط الذي تقوم به، لا بد من توجيه الشكر لدينامو المؤسسة الحاجة سمية أبو العينين التي تقوم بجهد كبير وتدير المنظومة بشكل رائع".

وقالت عزة خلال برنامج "صالة التحرير" والمذاع عبر قناة "صدى البلد": "مؤسسة أبو العينين للنشاط الاجتماعي والخيري تقوم بعمل كبير ومهم بالشراكة مع التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي، تحت شعار "ستر وعافية".

وأوضحت عزة مصطفي: "مؤسسة أبو العينين قدمت حتى الآن ما يقرب من 16 قافلة بعدد من المحافظات، مضيفة: “القوافل تقدم مساعدات عينية ووجبات وأدوات مدرسية ومواد غذائية، وملابس ومساعدات مالية فورية وتمويل مشروعات صغير، إضافة إلى صرف أدوية وأجهزة تعويضية للأسر الأكثر احتياجا”.