التفاصيل الكاملة.. فيفا يحسم جدل مشاركة كهربا مع الأهلي أمام المصري

لا صوت يعلو فوق صوت قضية غرامة كهربا بعدما أًصبحت الشغل الشاغل للوسط الرياضي المصري، حيث يرفض الزمالك جميع الحلول من أجل تقسيط الغرامة بينما لا يحرك الأهلي ساكنا من أجل الدفاع عن لاعبه المميز.

وشهدت الأشهر الماضية ابتعاد كهربا عن المشاركة مع الأهلي بفرمان من الاتحاد الدولي للعبة " فيفا " الذي عاقب اللاعب بالإيقاف لمدة 6 أشهر مع توقيع غرامة مالية قدرها 2.5 مليون دولار بالإضافة إلى نسبة الفوائد حال التأخير في سدادها .

ويرتقب مسؤولو النادي الأهلي موقف محمود عبدالمنعم كهربا، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، من المشاركة في مباراة الفريق المقبلة أمام المصري البورسعيدي، المقرر لها يوم الخميس المقبل.

ويلعب الأهلي أمام المصري البورسعيدي، في تمام الساعة السابعة مساء يوم الخميس المقبل، على استاد الجيش ببرج العرب في الإسكندرية، ضمن مباريات الجولة الـ13 من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

موقف كهربا من خوض لقاء الأهلي والمصري

وكشف مصدر داخل النادي الأهلي حقيقة مشاركة كهربا مع الأهلي يوم 12 يناير، قائلا: «كهربا لن يشارك في صفوف الفريق إلا بعد تلقي تأكيد من فيفا في خطاب رسمي».

وخاطب اتحاد الكرة، الاتحاد الدولي «فيفا» من أجل معرفة مصير كهربا من المشاركة في المباريات، بعد انتهاء عقوبة إيقافه لمدة 6 أشهر، إلا أن الاتحاد الدولي لم يرسل رده حتى الوقت الجاري.

ويشارك كهربا في تدريبات الأهلي الجماعية بشكل طبيعي مترقبًا انتهاء عقوبة الإيقاف إلا أن الأحمر يرفض الدفع باللاعب لحين وصول رد رسمي من «فيفا»، لعدم تعرض الفريق إلى أية عقوبات في الفترة المقبلة، خاصة أن اللاعب لم يسدد غرامة نادي الزمالك حتى الآن.

مرتضي منصور يمنح كهربا فرصة لحل الأزمة

وشهدت أزمة اللاعب محمود كهربا انفراجة جديدة بعدما أعلن المستشار مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، عن بعض الشروط من أجل الموافقة على تقسيط غرامة محمود عبد المنعم “كهربا” نجم النادي الأهلي بعد قرارات الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” الأخيرة.

وأعلن المستشار مرتضى منصور عن بعض الشروط من أجل الموافقة على تقسيط غرامة محمود كهربا في تصريحات بثها عبر حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي، مشيرا إلى أن محمود كهربا أصبح في مأزق بعدما قررت المحكمة الدولية الإيقاف لمدة 6 أشهر، وهو إيقاف غير مشروط بدفع الغرامة، بخلاف الفترة الأولى التي كانت تعتمد على إمكانية رفع الإيقاف مع دفع الغرامة.

وتابع المستشار مرتضى منصور، أن كهربا حال عدم دفع الغرامة سيتم إيقافه لمدة عام ونصف، مضيفا: كهربا صعبان عليا لأنه انضحك عليه، وأنا بقوله قدامك حلين يا إما تعتزل كرة القدم أو تدفع مبلغ الغرامة كاملا والتي تبلغ قيمتها 2.5 مليون دولار، مشيرا إلى أنه على استعداد لتقسيط الغرامة بشرط وحيد وهو أن يأتي كهربا إلى نادي الزمالك ويعترف بمن حرضه على الرحيل من نادي الزمالك بشكل مفاجئ.

واستفسر محمود كهربا لاعب الأهلي، عن موقفه القانوني من المشاركة في المباريات بعد انتهاء عقوبة الإيقاف الموقعة عليه لصالح الزمالك في شهر يناير المقبل.

وانتابت كهربا حالة من الدهشة والحزن بعد وصول خطاب جديد من الفيفا ، حيث كان يستعد للمشاركة مع الفريق في المباريات مجددا.

وحصل كهربا ، على تطمينات قانونية في وقت سابق بأنه يحق له المشاركة بعد انتهاء الـ 6 أشهر في منتصف يناير المقبل حتى يتقدم الزمالك مجددا بشكوى جديدة ضده، لكن خطاب اليوم جاء مغايرا لما كان يتوقعه حيث سيتواصل إيقاف كهربا حتى سداد الغرامة المالية".

وأجري كهربا، اتصالات مستمرة مع أحد المحامين الأجانب إلى جانب محاميه بمصر من أجل توضيح موقفه القانوني بشكل كامل ، خصوصا وأنه لم يتم اتخاذ خطوات جادة بشأن الغرامة الموقعة عليه لصالح الزمالك حتى الآن والتي تبلغ مليوني و400 ألف دولار.

وكان الاتحاد المصري لكرة القدم قد كشف في وقت سابق عن تلقي الاتحاد خطابا من الاتحاد الدولي لكرة القدم يفيد بإيقاف كهربا لحين سداد الغرامة الموقعة عليه للزمالك بالكامل.

وأكد اتحاد الكرة ، أن الفيفا لم يحدد مدة الإيقاف لكنه أكد في خطابه إيقاف اللاعب لحين سداد الغرامة مع تطبيق اللائحة بإيقافه لمدة 6 شهور بحد أقصى.

وعوقب كهربا ، من جانب الفيفا بغرامة مالية تقدر بمليوني دولار، إلى جانب فوائد الغرامة بنسبة 5% سنويا، تضاف من يونيو 2019.

وتم إيقاف كهربا 6 أشهر في يوليو الماضي، لعدم السداد، في قضية فسخ عقده الساري مع الزمالك من طرف واحد، حين رحل إلى أفيس البرتغالي، قبل انضمامه للأهلي المصري.