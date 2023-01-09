أسعار الذهب في السعودية اليوم الاثنين 9 يناير

يهتم الكثيرون بمتابعة سعر الذهب محليا وعالميا، خاصة أسعار الذهب في دول الخليج، لذلك يقدم موقع "صدى البلد" الإخباري لقرائه، خدمة التعرف على أسعار الذهب في السعودية بالريال السعودي، و الدولار الأمريكي، خلال التعاملات اليوم الاثنين الموافق 9-1-2023، وفقًا لآخر تحديث نشره موقع "ايچيبت جولد برايس توداي".

الذهب اليوم في السعودية



سجل سعر جرام الذهب عيار 21 حوالي 197.98 ريال سعودي، و 52.69 دولار أمريكي.

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 24 حوالي 226.26 ريال سعودي، و 60.22 دولار أمريكي.

ووصل سعر جرام الذهب عيار 22 حوالي 207.41 ريال سعودي، و 55.20 دولار أمريكي.



سعر الذهب اليوم



ووصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى حوالي 169.70 ريال سعودي، و 45.16 دولار أمريكي.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 14 حوالي 131.99 ريال سعودي، و 35.13 دولار أمريكي.

سعر الذهب اليوم في السعودية



ووصل سعر الجنيه الذهب لحوالي 1,584 ريال سعودي، 421.54 دولار أمريكي.

وسجلت سعر أوقية الذهب حوالي 7,037 ريال سعودي، و 1,873 دولار أمريكي.

ووصل سعر كيلو الذهب حوالي 226,262 ريال سعودي، 60,219 دولار أمريكي.







أسعار الذهب اليوم في السعودية



تعد أسعار الذهب اليوم في السعودية معلومة اقتصادية هامة للغاية، فهي تهم المقبلين علي الزواج من الرجال والنساء.



عوامل تحدد سعر الذهب عالميا

يعد الذهب من السلع المتداولة يومياً، ولذلك فإن سعر الذهب عالميا قابل للارتفاع والانخفاض بشكلٍ مستمر يومياً.

وهناك العديد من العوامل التي تؤثر بشكلٍ أو بآخر على سعر جرام الذهب منها..

معدل سعر الفائدة عالميا : و يتم تحديد معدل الفائدة من قبل البنوك المركزي فى بلدان العالم إما برفع قيمتها أو خفضها، وذلك وفقاً لحالة البلد الاقتصادية.

أسعار النفط عالمياً: عادةً ما يشهد سوق النفط ارتفاعاً وانخفاضاً في معدل الأسعار، ولذلك يلجأ البعض إلى شراء الذهب باعتباره أكثر أماناً من الناحية الاقتصادية، وبالتالي يرتفع سعر الذهب فضلا عن كمية الإنتاج ومعدل العرض والطلب.



