الاستثمار الأوروبي يقدم 25 مليون يورو لتمويل تطوير علاج جديد لفيروس كورونا

وقّع بنك الاستثمار الأوروبي ، اليوم ، على اتفاقية بقيمة 25 مليون يورو مع شركة ExeVir BIO البلجيكية للتكنولوجيا الحيوية بهدف تطوير علاج جديد لفيروس كورونا المستجد (كوفيد ـ 19) باستخدام تكنولوجيا النانو، كجزء من استجابة بنك الاستثمار الأوروبي لفيروس "كوفيد 19" وفي إطار برنامج الأبحاث والابتكار التابع للاتحاد الأوروبي Horizon 2020.



وبحسب بيان للبنك، اليوم /الاثنين/، أكد نائب رئيس بنك الاستثمار الأوروبي، كريس بيترز، التزام مجموعة بنك الاستثمار الأوروبي والمفوضية الأوروبية بحشد المليارات من أجل تأمين الاستجابة العاجلة وطويلة الأجل لمواجهة وباء "كوفيد 19" في السنوات الأخيرة، مشيرا إلى أن تطوير علاجات متطورة للأمراض المُعدية أصبح أمرا أساسيا لحماية الفئات الأكثر ضعفا وأيضا لتعزيز مكانة بلجيكا والاتحاد الأوروبي في سوق العلاجات المبتكرة والتأهب للأوبئة المستقبلية.

وأوضح أن بنك الاستثمار الأوروبي يدعم الشركات الناشئة الواعدة من خلال برنامج InnovFin التابع للاتحاد الأوروبي خاصة التي تعمل في قطاعات التكنولوجيا الحيوية والطبية والصحية والمساعدة في إنشاء نظام "إيكولوجي" أوروبي حقيقي يزدهر فيه الابتكار.



من جهته، قال الرئيس التنفيذي لشركة ExeVir، الدكتور تورستن مامنبرور، إن الفريق الطبي للشركة يعمل بشكل مستمر على إيجاد حلول سريعة وفعالة لمواجهة المتغيرات الجديدة والحد من العدوى الشديدة للمرض باستخدام الأجسام النانوية خاصة للأشخاص الذين لا تكفيهم اللقاحات والذين لا يستطيعون استخدام العلاجات المضادة للفيروسات، مثل المرضى بأمراض نقص المناعة (وهم يمثلون حوالي ما يقرب من 3% من سكان الغرب).



وأعرب مامنبرور عن تقديره لدعم بنك الاستثمار الأوروبي لضمان تلبية الاحتياجات الملحة فيما يتعلق بالاستجابة لوباء "كوفيد 19" والاستعدادات للأوبئة المستقبلية.



تجدر الإشارة إلى أن مرفق تمويل الأمراض المعديةInfectious Diseases Finance Facility InnovFin، يعتبر أحد أبرز المبادرات المشتركة بين المفوضية الأوروبية ومجموعة بنك الاستثمار الأوروبي المخصصة لدعم مكافحة الأمراض المعدية ، وجزءا من برنامج Horizon 2020، وهو برنامج الاتحاد الأوروبي للبحث والابتكار 2014-2020. ويتيح للبنك توفير ما بين 7.5 مليون يورو و75 مليون يورو من التمويل للشركات المبتكرة في تطوير اللقاحات والأدوية والأجهزة الطبية والتشخيصية والبنية التحتية البحثية لمكافحة الأمراض المعدية.

