الجريدة الرسمية تنشر قرارا بقيد مؤسسة سوزان فؤاد للتنمية والخدمات

نشرت الجريدة الرسمية، قرار قيد مؤسسة سوزان فؤاد للتنمية والخدمات المجتمعية .
وجاء نص القرار المنشور بالجريدة الرسمية كالآتى:
محافظة القاهرة - مديرية التضامن الاجتماعى
إدارة الجمعيات قرار قيد رقم 11695 لسنة ٢٠٢٢
بتاریخ ۲۰۲۲/۱۲/۱۱ وكيل الوزارة - مدير المديرية
بعد الإطلاع على قانون رقم 149 لسنة ٢٠١٩ ولائحته التنفيذية ؛ وعلى مذكرة إدارة الجمعيات بمديرية القاهرة بتاريخ / /۲۰۲۲ ؛ قـــرر :
( مسادة أولى )
قيد مؤسسة سوزان فؤاد للتنمية والخدمات المجتمعية .
التابعة لإدارة : المقطم الاجتماعية .
وعنوانها : 8758 ش هاني الليثي بالخليفة – المقطم .
نطاق عملها الجغرافي : جمهورية مصر العربية .
میدان عملها :
۱- رعاية الطفولة والأمومة
۲- رعاية الأسرة .
3- الخدمات الثقافية والعلمية والدينية
4- رعاية الشيخوخة .
5- رعاية المسجونين وأسرهم .
6- الدفاع الاجتماعي
7- الأنشطة الصحية .
8- حماية البيئة والمحافظة عليها .
9- التنمية الاقتصادية لزيادة دخل الأسرة .
10- أصحاب المعاشات
11- الصداقة بين الشعوب .
۱۲- حقوق الإنسان
تدار المؤسسة بواسطة مجلس أمناء مكون من : (خمسة) أمناء .
السنة المالية : تبدأ من 7/1 وتنتهي في 6/30
مبلغ التأسيس : ۲۰۰۰۰ جنیه (فقط عشرون ألف جنيه لا غير) حل المؤسسة وأيلولـة الأمـوال إلـى : صندوق دعـم مـشروعات الجمعيـات والمؤسسات الأهلية ، وذلك طبقا لما ورد بلائحة النظام الأساسي .
( مـادة ثانية )
تلتزم الإدارة المختصة بقيـد ملخـص النظـام الأساسـي بالسجل الخـاص ،
وينشر بالوقائع المصرية ، ولا ينفذ أي نشاط إلا بعد موافقة الجهات المختصة.