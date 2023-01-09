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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الجريدة الرسمية تنشر قرارا بقيد مؤسسة سوزان فؤاد للتنمية والخدمات

صدى البلد

نشرت الجريدة الرسمية، قرار قيد مؤسسة سوزان فؤاد للتنمية والخدمات المجتمعية .

وجاء نص القرار المنشور بالجريدة الرسمية كالآتى:

محافظة القاهرة - مديرية التضامن الاجتماعى
إدارة الجمعيات قرار قيد رقم 11695 لسنة ٢٠٢٢
بتاریخ ۲۰۲۲/۱۲/۱۱ وكيل الوزارة - مدير المديرية
بعد الإطلاع على قانون رقم 149 لسنة ٢٠١٩ ولائحته التنفيذية ؛ وعلى مذكرة إدارة الجمعيات بمديرية القاهرة بتاريخ / /۲۰۲۲ ؛ قـــرر :
( مسادة أولى )
قيد مؤسسة سوزان فؤاد للتنمية والخدمات المجتمعية .
التابعة لإدارة : المقطم الاجتماعية .
وعنوانها : 8758 ش هاني الليثي بالخليفة – المقطم .
نطاق عملها الجغرافي : جمهورية مصر العربية .
میدان عملها :
۱- رعاية الطفولة والأمومة
۲- رعاية الأسرة .
3- الخدمات الثقافية والعلمية والدينية
4- رعاية الشيخوخة .
5- رعاية المسجونين وأسرهم .
6- الدفاع الاجتماعي
7- الأنشطة الصحية .

8- حماية البيئة والمحافظة عليها .
9- التنمية الاقتصادية لزيادة دخل الأسرة .
10- أصحاب المعاشات
11- الصداقة بين الشعوب .
۱۲- حقوق الإنسان
تدار المؤسسة بواسطة مجلس أمناء مكون من : (خمسة) أمناء .
السنة المالية : تبدأ من 7/1 وتنتهي في 6/30
مبلغ التأسيس : ۲۰۰۰۰ جنیه (فقط عشرون ألف جنيه لا غير) حل المؤسسة وأيلولـة الأمـوال إلـى : صندوق دعـم مـشروعات الجمعيـات والمؤسسات الأهلية ، وذلك طبقا لما ورد بلائحة النظام الأساسي .
( مـادة ثانية )
تلتزم الإدارة المختصة بقيـد ملخـص النظـام الأساسـي بالسجل الخـاص ،
وينشر بالوقائع المصرية ، ولا ينفذ أي نشاط إلا بعد موافقة الجهات المختصة.

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