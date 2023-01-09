الجريدة الرسمية تنشر قرارا بقيد مؤسسة سوزان فؤاد للتنمية والخدمات

نشرت الجريدة الرسمية، قرار قيد مؤسسة سوزان فؤاد للتنمية والخدمات المجتمعية .

وجاء نص القرار المنشور بالجريدة الرسمية كالآتى:

محافظة القاهرة - مديرية التضامن الاجتماعى

إدارة الجمعيات قرار قيد رقم 11695 لسنة ٢٠٢٢

بتاریخ ۲۰۲۲/۱۲/۱۱ وكيل الوزارة - مدير المديرية

بعد الإطلاع على قانون رقم 149 لسنة ٢٠١٩ ولائحته التنفيذية ؛ وعلى مذكرة إدارة الجمعيات بمديرية القاهرة بتاريخ / /۲۰۲۲ ؛ قـــرر :

( مسادة أولى )

قيد مؤسسة سوزان فؤاد للتنمية والخدمات المجتمعية .

التابعة لإدارة : المقطم الاجتماعية .

وعنوانها : 8758 ش هاني الليثي بالخليفة – المقطم .

نطاق عملها الجغرافي : جمهورية مصر العربية .

میدان عملها :

۱- رعاية الطفولة والأمومة

۲- رعاية الأسرة .

3- الخدمات الثقافية والعلمية والدينية

4- رعاية الشيخوخة .

5- رعاية المسجونين وأسرهم .

6- الدفاع الاجتماعي

7- الأنشطة الصحية .

8- حماية البيئة والمحافظة عليها .

9- التنمية الاقتصادية لزيادة دخل الأسرة .

10- أصحاب المعاشات

11- الصداقة بين الشعوب .

۱۲- حقوق الإنسان

تدار المؤسسة بواسطة مجلس أمناء مكون من : (خمسة) أمناء .

السنة المالية : تبدأ من 7/1 وتنتهي في 6/30

مبلغ التأسيس : ۲۰۰۰۰ جنیه (فقط عشرون ألف جنيه لا غير) حل المؤسسة وأيلولـة الأمـوال إلـى : صندوق دعـم مـشروعات الجمعيـات والمؤسسات الأهلية ، وذلك طبقا لما ورد بلائحة النظام الأساسي .

( مـادة ثانية )

تلتزم الإدارة المختصة بقيـد ملخـص النظـام الأساسـي بالسجل الخـاص ،

وينشر بالوقائع المصرية ، ولا ينفذ أي نشاط إلا بعد موافقة الجهات المختصة.