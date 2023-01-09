نقابة الموسيقيين: الشاكي في حق عازف الإيقاع محمد عبد السلام لجأ للقضاء

كشف منصور هندي، رئيس لجنة العمل بنقابة المهن الموسيقية، عن تفاصيل استدعاء عازف الإيقاع محمد عبد السلام والذى يخضع للتحقيق حاليا.

وقال "هندى"، فى تصريح خاص لـ"صدى البلد"، جارٍ حاليا التحقيق مع محمد عبد السلام، والشاكى فى حقه ولم ينتهِ حتى الآن فى مواجهة بين الطرفين.

وأضاف “تحاول النقابة الوصول إلى حل نهائى مع العلم أن الشاكى فى حق محمد عبد السلام قام برفع قضية ضده”.

وكان تقدم أحد منظمى الحفلات بشكوى ضد محمد عبد السلام إلى نقابة الموسيقيين بعدم التزامه بالعقود المبرمة معه.

محمد عبد السلام

نفذت الأجهزة الأمنية بالقاهرة عدة إجراءات قبل الإفراج عن عازف الأورج الشهير محمد عبد السلام بعد قرار جهات التحقيق بإخلاء سبيله.

وتولت الجهات المختصة الكشف جنائيا على عبد السلام وبيان إذا كان مطلوبا على ذمة قضايا أخرى من عدمه وذلك عقب قيامه بعمل معارضات على 11 حكما غيابيا صادرة ضده وبعدما تبين خلو سجله الجنائي من اي قضايا او احكام اخرى تم الإفراج عنه وغادر عبد السلام ديوان قسم شرطة الساحل.

وكانت قررت جهات التحقيق إخلاء سبيل عازف الأورج الشهير محمد عبدالسلام بعد ضبطه في كمين المظلات دائرة شبرا، لصدور ١٢ حكم غيابي ضده منهم ١١ حكم تبديد غيابي، وذلك بعد اتخاذ الإجراءات القانونية وعمل معارضات علي تلك الاحكام .

تفاصيل استيقاف عازف الأورج الشهير محمد عبدالسلام، وقعت أحداثها داخل كمين المظلات بمديرية أمن القاهرة، فحال قيام قوات الأمن بتوقيف السيارات لإتخاذ الإجراءات القانونية المتبعة في الكمين، أستوقفت القوات سيارة وبالكشف عن هوية المتواجدين بداخلها كان من بينهم عازف الأورج الشهير محمد عبدالسلام.

كشفت الأجهزة المعنية داخل كمين المظلات على بطاقة الرقم القومي الخاصة بعازف الأورج محمد عبدالسلام، حيث تبين من الكشف على الحالة الجنائية لـ عبدالسلام صدور أحكام قضائية متعددة وجميعها متعلق بإطار عمله وشيكات الحفلات والأفراح، وتم التحفظ عليه لتنفيذ الأحكام الصادره التي كشفتها أجهزة الداخلية.

بعد وقت قليل، إصطحبت القوة الأمنية المتواجدة في كمين المظلات عازف الأورج الشهير محمد عبدالسلام إلى قسم شرطة الساحل التابع لمديرية أمن القاهرة، وذلك للنحفظ عليه بسبب الأحكام القضائية الصادره ضده.

وواجهت الأجهزة الأمنية بقسم شرطة الساحل عازف الأورج محمد عبد السلام بالقضايا الصادر ضده بها أحكام قضائية، حيث أقر بأنها قضايا شيكات متعلقة بمجال عمله وأن جميعها أحكام غيابية متعلقة بمجال عمله في الأفراح الشعبية والحفلات.

وكانت الشئون القانونية لنقابة المهن الموسيقية قررت إيقاف عازف الأورج محمد عبد السلام، بسبب مخالفات وشكاوى ضده مقدمة من متعهدي حفلات، حيث قال الدكتور محمد عبد الله المتحدث باسم نقابة الموسيقيين، إن الشئون القانونية ورد إليها شكاوى عديدة بحق عازف الأورج محمد عبد السلام، لعدم التزامه بالعقود المبرمة معه، وتقرر إيقافه.