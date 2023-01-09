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برلمان

نائب: جهود التحالف الوطني غيرت المفهوم الشامل للعمل الأهلي

النائب السيد جمعة
النائب السيد جمعة عضو مجلس الشيوخ

أكد النائب السيد جمعة، عضو لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل بمجلس الشيوخ، أن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال المؤتمر الأول للتحالف الوطني، عكست الحرص على تعظيم الشراكة بين كافة المؤسسات الوطنية الفاعلة والإيمان بدور كافة الأطراف بالمجتمع لتعبئة جهودها في تجاوز تداعيات المرحلة الراهنة وضمان حياة كريمة للمواطنين البسيط، والتي جاءت نتاج أحداث خارجية ليس لمصر بها دخل، موضحا أنها حملت مكاشفة بطبيعة التحديات الراهنة والتي تتطلب الالتفاف حول الدولة وأن يكون المواطن حائط الصد الأول في مواجهة أي محاولة لبث الفتنة ونقل مشاعر الخوف والقلق للمواطن، من خلال نشر شائعات مغرضة، والتركيز على العمل والاجتهاد فيما يسعى للبناء وليس الهدم.


ولفت إلى أن التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، يمثل نواة جادة للتكامل مع رؤية مصر 2030 للتنمية الشاملة، بما يضمن الوصول لأبعد نقطة بالجمهورية ويضمن الرعاية للفئات الأكثر احتياجا، وتمكن من التنسيق بين المؤسسات المتواجدة بالتحالف لتعبئة الجهود لضما توسيع دائرة التمكين وهو ما ساعد في وصوله لخدمة 30 مليون مواطن.

وأضاف أن جهود التحالف الوطني غيرت المفهوم الشامل للعمل الأهلي، والذي ضم في طياته 30 كيان تنموي خدمي لتتحول من مؤسسات تنافسية إلى شراكة وتنسيق لتحقيق صالح الوطن وزيادة فرص الدعم للأسر الفقيرة، لاسيما وان الطريق كان ممهد لتوسيع نشاط العمل الأهلي، وبالأخص مع انطلاق عام المجتمع المدني 2022 بدعم واهتمام بالغ من الرئيس السيسي، وتوفير حزمة من التشريعات والاجراءات التي تكفل مظلة لعمل التحالف، بجانب وجود قاعدة بيانات للمواطنين واحتياجاتهم وهو ما حقق دعم لـ 600 ألف أسرة شهريا من خلال التحالف، فضلا عن قوافل ستر وعافية ومبادرات متنوعة آخرى طافت مختلف محافظات الجمهورية.


وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن التحالف الوطنى الذى تم إعلانه في مارس عام 2022، جاء في إطار الشراكة الحقيقية بين مؤسسات الدولة والمجتمع المدني والقطاع الخاص لتمثل النقطة الحقيقية التي نحتاج إلى الإنطلاق من خلالها  لتحقيق التنمية المجتمعية وتوسيع الانشطة الخدمية تحت مظلة التحالف، خاصة مع الانتشار الجغرافي للتحالف وتبادل البيانات بين المؤسسات، وهو ما يعزز من الوصول للمستحقين في كل مكان في مصر بالأخص في المناطق النائية والمحافظات الحدودية، مع تمتع تلك المؤسسات المجتمع بكوادر إدارية وميدانية مدربة ومؤهلة تستطيع تقديم الخدمات بسرعة وكفاءة عالية والقدرة على الوصول إلى الأسر والفئات المستهدفة وتقديم الخدمات المجتمعية لها فى مختلف المحاور.


وشدد على أن جهود التحالف كان لها دور مهم في خطة الحماية الاجتماعية الخاصة بالتحالف والتي تم وضعها لتقديم الدعم اللآزم للأسر الأكثر احتياجاً بجميع محافظات الجمهورية  تنوعت بين الدعم النقدي والدعم الغذائى والإمداد بالمستلزمات الدراسية، وبالأخص مع الأوضاع الاستثنائية التي تعرضت لها البلاد أثر التداعيات العالمية الراهنة، لتخفيف العبء على المواطنين وكذلك حدة الآثار السلبية للأزمة الاقتصادية العالمية، والمساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة في جميع المجالات وتوطينها بأجهزة الدولة المصرية المختلفة بما يتماشى مع رؤية مصر 2030، مشيدا بما أعلنه التحالف لمبادرة تنطلق في مارس لتعبئة 4 مليون كرتونة واستهداف توسيع الجهود في 2023 لضمان التمكين الاقتصادي للأسر.

التحالف الوطني الرئيس عبد الفتاح السيسي الإدارة المحلية مجلس الشيوخ القطاع الخاص المجتمع المدني

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