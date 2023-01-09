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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

احتجاجا على الإعدامات.. تحرك عاجل من بريطانيا ضد إيران |تفاصيل

بريطانيا
بريطانيا

أعلنت وزارة الخارجية البريطانية، اليوم الأثنين، أستدعاء القائم بأعمال السفير الإيراني في لندن احتجاجا على الاعدامات الأخيرة للمتظاهرين في إيران.

ولم تكن بريطانيا هي الأولي في تحركها بهذا الشأن، بل أدانت السلطات الألمانية، إيران اليوم الإثنين، لاستخدامها عقوبة الإعدام ضد المتظاهرين.

وقالت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك، إنها أمرت باستدعاء السفير الإيراني مجدداً بسبب إعدام المتظاهرين.

وأكدت بيربوك: "استدعيت السفير الإيراني اليوم إلى الخارجية، وابلغته أن القمع وإعدام الشابين لن يبقى من دون عواقب"، مشددة على أن "أي نظام يقتل شبابه لا مستقبل له".

وأضافت أن هناك أسماء جديدة من الحرس الثوري  تم أضافتها علي القائمة الأوروبية للإرهاب.

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