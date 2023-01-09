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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

زي الجاهزة.. طريقة تحضير القهوة السعودية

القهوة
القهوة

تعد القهوة السعودية من المشروبات الساخنة المفضلة للكثير من الأشخاص، ويمكن تحضير القهوة السعودية بخطوات بسيطة وسهلة.

وإليك طريقة تحضير القهوة السعودية بالخطوات.

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مقادير القهوة السعودية

5 ملاعق كبيرة قهوة سعودية

٢ لتر ماء

نصف ملعقة صغيرة قرنفل

ربع ملعقة صغيرة حبهان

ملعقة كبيرة ونصف مبيض قهوة

ربع ملعقة صغيرة زعفران

طريقة تحضير القهوة السعودية

ضعي الماء في إناء على النار ثم اتركيها حتى تغلي.

أرفعي الإناء عن النار ثم ضيفي القهوة وحركي المكونات حتى تختلط.

ضعي القهوة على النار حتى تغلي ثم ابعديها حتى تهدأ واعيديها من جديد.

ضيفي القرنفل، الحبهان، الزعفران ومبيض القهوة ثم اعيدي الإناء عن النار لحوالى دقيقتين فقط.

أتركي القهوة جانباً لحوالى 10 دقائق ثم صفيها من المكونات وقدميها على سفرتك

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