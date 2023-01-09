أحمد فتوح يظهر في نادي الزمالك.. هل يتم الصلح؟

فجر الإعلامي أحمد شوبير مفاجأة لجماهير الزمالك بشأن أزمة أحمد فتوح مع رئيس النادي

وغرد شوبير من خلال حسابه الشخصي تويتر: "أحمد فتوح ظهر في نادي الزمالك منذ قليل".

فيما تداول عدد من رواد السوشيال ميديا، صورة لـ أحمد فتوح وهو في طريقة إلي نادي الزمالك، وظهر فتوح في السيارة وهو ذاهب إلي جلسة الصلح بينه وبين رئيس النادي المستشار مرتضي منصور.



في سياق متصل، قال مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، في تصريحات لفضائية نادي الزمالك، عقب مباراة فريقه أمام الداخلية:" لن أُكمل هذه المسرحية الهزلية وتعاقدت مع لاعبين بملايين والمنافس لا يملك لاعبين وأحمد فتوح وعبدلله معروضان للبيع وليس بسبب كورونا فهناك مخدرات في جسدهما وهناك علاقات نسائية وتم إيقاف فتوح وعبدالله لنهاية الموسم وطبيب النادي سيخضعهما لكشف طبي".

وتابع رئيس نادي الزمالك: "تم وقف بعض المستحقات للاعبين لنهاية الموسم ووصلنا مرحلة أن اثنين لاعبين (داخلين المباراة محششين) وتحدثت مع أحمد فتوح فرد سأرحل فرددت أنني أريد عرضًا وبعد نتيجة التحليل سأعلنه".

وأتم مرتضى منصور تصريحاته بقوله: "سأجتمع مع فيريرا يوم غد فلن أترك المركب لتغرق واللاعبين المحششين خارج النادي".