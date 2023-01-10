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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الجنود البرازيليون بدعم من الشرطة يطهرون مقر إقامه الرئيس اليميني المتطرف

الشرطة البرازيلية
الشرطة البرازيلية في مقر إقامه الرئيس اليميني المتطرف

قام الجنود البرازيليون بدعم من الشرطة بتطهير معسكر أقامه أنصار الرئيس اليميني المتطرف السابق جاير بولسونارو في العاصمة برازيليا ، بعد يوم من نهب مثيري الشغب القصر الرئاسي والكونغرس والمحكمة العليا.

تم نقل الرئيس البرازيلي السابق اليميني المتطرف جاير بولسونارو إلى مستشفى في فلوريدا يوم الاثنين حيث تم اعتقال أكثر من 1500 من أنصاره في برازيليا بعد اقتحام العاصمة في نهاية الأسبوع.

ووعد الرئيس لويس إيناسيو لولا دا سيلفا ، اليساري الذي تولى منصبه في الأول من يناير بعد هزيمة بولسونارو في تصويت في أكتوبر ، بتقديم المسؤولين عن أعمال العنف إلى العدالة. واجتاحت الحشود الكونجرس والمحكمة العليا والمكاتب الرئاسية وحطمت النوافذ والأثاث والأعمال الفنية.

قالت زوجته ميشيل ، على موقع إنستغرام ، إن بولسونارو ذهب إلى مستشفى في أورلاندو يوم الاثنين بسبب آلام في الأمعاء مرتبطة بطعن تعرض له خلال الحملة الانتخابية لعام 2018. قال طبيبه إنه يعاني من انسداد معوي لم يكن خطيرًا ولن يحتاج على الأرجح إلى جراحة.

يواجه بولسونارو عدة تحقيقات أمام المحكمة العليا في البرازيل ، ومستقبله في الولايات المتحدة ، حيث سافر بتأشيرة صادرة إلى رؤساء دول ودبلوماسيين ومسؤولين حكوميين آخرين ، موضع تساؤل.

قال النائب خواكين كاسترو ، النائب الديمقراطي في الكونجرس الأمريكي ، على شبكة سي إن إن إن الولايات المتحدة يجب ألا تمنح الملاذ لـ 'استبدادي ألهم الإرهاب المحلي' ويجب أن تعيد بولسونارو إلى البرازيل.

رفضت الحكومة الأمريكية التعليق على تأشيرة بولسونارو.

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس إن الشخص الذي دخل بتأشيرة لمسؤولين أجانب يجب أن يغادر البلاد في غضون 30 يومًا أو التقدم بطلب لتغيير وضع الهجرة إذا لم يعد منخرطًا في الأعمال الرسمية.

لإعادة النظام في العاصمة البرازيلية ، قام جنود برازيليون بدعم من الشرطة يوم الاثنين بتفكيك معسكرا عمره شهرين مقابل مقر الجيش حيث يحتج أنصار بولسونارو منذ خسارته الانتخابات ، وفقا لشهود من رويترز.

وقالت السلطات إن نحو 1200 شخص من المخيم احتجزوا لاستجوابهم يوم الاثنين بعد نحو 300 اعتقال يوم الأحد.

وخرج الآلاف من أنصار بولسونارو من ذلك المعسكر يوم الأحد قبل أن يقتحموا القصر الرئاسي والمحكمة العليا والكونغرس في أسوأ هجوم على مؤسسات الدولة منذ عودة البرازيل إلى الديمقراطية في الثمانينيات.

التقى لولا ، الذي عاد إلى عمله في قصر بلانالتو المنهوب ، بوزير دفاعه وقادة القوات المسلحة لمناقشة أعمال العنف التي تذكر بالهجوم على مبنى الكابيتول الأمريكي قبل عامين من قبل أنصار الرئيس السابق دونالد ترامب.

وانضم الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى زعماء العالم الآخرين في إدانة أعمال الشغب التي وقعت يوم الأحد ، ووصفها بأنها 'شائنة' ، بينما نفى بولسونارو ، الموجود الآن في فلوريدا ، تحريض مؤيديه وقال إن المشاغبين 'تجاوزوا الخط'.

زيارة إلى واشنطن


في مكالمة هاتفية يوم الاثنين ، دعا بايدن لولا لزيارة واشنطن في أوائل فبراير ، وفقًا لبيان صادر عن البيت الأبيض.

نظم سائقو الشاحنات المؤيدون لبولسونارو ، الذين تسببوا في فوضى متقطعة على الطرق السريعة في البرازيل لعدة أشهر ، المزيد من الاحتجاجات حتى ليلة الأحد. أزالت الشرطة ، الإثنين ، حصارها للطريق السريع BR 163 الذي يمر عبر ولاية ماتو جروسو ، أكبر ولاية منتجة للحبوب في البرازيل ، وعلى طريق سريع آخر في ولاية بارانا.

وقال المتحدث الرئاسي باولو بيمنتا للصحفيين 'لا يزال هناك أشخاص يحاولون قطع الطرق والوصول إلى مصافي النفط.' وقالت شركة النفط الحكومية بتروبراس (PETR4.SA) إن عمليات مصافيها وإمدادات الوقود لم تتأثر.

أمر قاضي المحكمة العليا ألكسندر دي مورايس بإقالة حاكم برازيليا في وقت متأخر من يوم الأحد لمدة 90 يومًا بسبب الإخفاقات الأمنية المزعومة وطالب منصات التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر وتيك توك بحجب حسابات المستخدمين الذين ينشرون دعاية مناهضة للديمقراطية.

قالت شركة Meta ، الشركة الأم على Facebook (META.O) ومنصة الفيديو التابعة لشركة Google (GOOGL.O) ، إنهما تزيلان المحتوى الذي يدعم إجراءات نهاية الأسبوع أو يثني عليها. وقالت Telegram إنها تعمل مع الحكومة البرازيلية وجماعات التحقق من الحقائق لمنع انتشار المحتوى الذي يحرض على العنف.

لم يستجب TikTok و Twitter لطلبات التعليق.

حافظت الأسواق المالية في البرازيل على استقرارها بعد انخفاض مبكر ، مع ارتفاع مؤشر الأسهم Bovespa (.BVSP) في فترة ما بعد الظهيرة ، وأغلق العملة أضعف بنسبة 0.4٪ مقابل الدولار الأمريكي. وقال بعض المحللين إن عنف يوم الأحد قد يقوي موقف لولا سياسيا.

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