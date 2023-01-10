فشل أول محاولة لإطلاق قمر صناعي من غرب أوروبا|شاهد

عرضت فضائية يورونيوز تقريرًا حول أسباب فشل أول محاولة إطلاق لقمر صناعي من غرب أوروبا.. فما القصة؟



بدا أن المحاولة الأولى لإطلاق قمر صناعي من أوروبا الغربية في ساعة مبكرة من صباح يوم الثلاثاء باءت بالفشل عندما أبلغت شركة فيرجن أوربت عن "خلل" حال دون وصول صاروخها إلى مداره.



وكانت البعثة قد أقلعت من مدينة نيوكي الساحلية في جنوب غرب إنجلترا مع وضع الصاروخ الناقل فيرجن لانشر وان تحت جناح طائرة بوينج 747 معدلة ثم أطلق لاحقا فوق المحيط الأطلسي.



ويمثل الفشل الواضح ضربة أخرى لطموحات الفضاء الأوروبية بعد فشل مهمة سابقة لصاروخ فيجا سي الإيطالي الصنع بعد الإقلاع من جويانا الفرنسية في أواخر ديسمبر.



