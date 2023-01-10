كريمة على الكعكة.. سر اقتراب روسيا من السيطرة على مدينة الملح الأوكرانية

من الواضح للجميع أن روسيا لازالت تتقدم في الحرب الأوكرانية، وأن الاخفاقات في بعض الجبهات تنقلب انتصارات في أخرى.

وقالت وزارة الدفاع البريطانية، إن روسيا "من المرجح" أن تسيطر أخيرًا على معظم بلدة سوليدار التي تعمل في استخراج الملح في شرق أوكرانيا بعد معركة استمرت شهورًا مع القوات الأوكرانية.

وذكرت وزارة المملكة المتحدة، إن القوات الروسية أحرزت تقدمًا في الأيام الأربعة الماضية.

تقع سوليدار بالقرب من باخموت ، حيث تخوض أوكرانيا أيضًا معركة دامية .

ويظهر التقدم الروسي، محاولة روسية لتجميع صفوفها، وإلحاق الضرر بالأوكران.

ويقول محللون، إن روسيا برغم من كونها القوة العسكرية الثانية في العالم، إلا أن العملية العسكرية التي انقلبت حربًا لم تحسب لها موسكو حسابًا.

وذكروا أن ما قوى الجبهة الأوكرانية هو الدعم الملياري والعسكري غير المحدود الذي قدمتة الولايات المتحدة والغرب لأوكرانيا، وهو ما ساهم في صد القوة الروسية.

وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، إنه "ليس هناك حياة تقريبًا" في سوليدار.

وذكر أيضا أن "كل الأرض القريبة من سوليدار مغطاة بجثث المحتلين".

وأضاف: "هذا ما يبدو عليه الجنون".

وقد يُنظر إلى سوليدار - التي كان عدد سكانها حوالي 10000 قبل الحرب - بشكل أساسي على أنها نقطة انطلاق للاستيلاء على باخموت ، وقيمتها الاستراتيجية موضع شك.

لكن مسؤولا أمريكيا قال الأسبوع الماضي إن يفجيني بريجوزين ، مؤسس مجموعة فاجنر ، يريد السيطرة على مناجم الملح والجبس الكبيرة في المنطقة.

وقالت المملكة المتحدة، إن جزءًا من القتال ركز على مداخل الأنفاق غير المستخدمة التي يبلغ طولها 200 كيلومتر وأن كلاً من روسيا وأوكرانيا "يشعران بالقلق على الأرجح من إمكانية استخدامهما للتسلل خلف خطوطهما".

وأكد بريجوزين اهتمامه بالمناجم ، واصفا إياها بـ "كريمة علىى الكعكة" في الأهمية الاستراتيجية لمنطقة باخموت.

ووصفها بأنها "شبكة مدن تحت الأرض" يمكنها استيعاب "مجموعة كبيرة من الناس على عمق 80-100 متر" ، كما يمكنها السماح للدبابات والمركبات العسكرية الأخرى بالتحرك بحرية.

ومع ذلك ، تعتقد بريطانيا أن روسيا "من غير المرجح" أن تستولي على باخموت نفسها على الفور بسبب "خطوط الدفاع المستقرة" في أوكرانيا.

من ناحية أخرى ، قال مسؤول عسكري كبير من وزارة الدفاع الأمريكية يوم الاثنين إن هناك "حصة كبيرة" من سوليدار في أيدي روسيا.

وذكر إن القتال حول باخموت مستمر منذ شهور ، ووصف المسؤول الأمريكي القتال الأخير بأنه " قاسي".