عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تدريبات جوية مشتركة.. تعزيز التعاون العسكري بين الهند واليابان

صدى البلد

أعرب مسؤولان بالقوات الجوية اليابانية والهندية عن أملها في زيادة التعاون بين البلدين من خلال التدريبات العسكرية المشتركة التي ستعقد في الفترة من 16 يناير وحتى 26 من الشهر نفسه بمشاركة طائرات مقاتلة.

وذكرت هيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه) أن 4 طائرات من طراز "سوخوي-30" وطائرات أخرى تابعة للقوات الجوية الهندية هبطت اليوم الثلاثاء، في قاعدة "هياكوري" الجوية التابعة لقوات الدفاع الذاتي الجوية اليابانية بمحافظة "إيباراكي"، حيث ستجري البلدان تدريباتهما المشتركة الأولى من نوعها.

وقال القائد إشيمورا تاكاهيسا من الجناح الجوي السابع لقوات الدفاع الذاتي الجوية في القاعدة - في تصريحات للصحفيين - إنه يتوقع أن تزداد العلاقات الثنائية عمقا من خلال هذه التدريبات.

من جهته، قال المسؤول بالقوات الجوية الهندية الذي سيقود التدريبات روهيت كابيل إن هذه التدريبات ستقوي أواصر الصداقة طويلة الأمد بين البلدين وستحسن التعاون في مجال الدفاع، مضيفا أنها تعد خطوة أخرى نحو تعميق العلاقات الاستراتيجية الثنائية بين البلدين.

وستكون الهند خامس دولة تجري تدريبات مشتركة مع قوات الدفاع الذاتي في اليابان، وذلك بعد الولايات المتحدة الأمريكية واستراليا وبريطانيا وألمانيا.

كانت قوات الدفاع الذاتي الجوية اليابانية قد أوضحت أن الهدف من التدريبات هو تحسين المهارات التكتيكية وتعزيز التفاهم المتبادل مع الهند.
 

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

جاية من الغيط|طلاب يتنمرون على أحد أعضاء هيئة التدريس.. فكان ردها صادما

قيد مبدئي.. فيفا يصدم كهربا قبل مشاركة الأهلي في كأس العالم للأندية

440 جنيها في يوم واحد|تراجع تاريخي بأسعار الذهب وعيار 21 الآن مفاجأة

لمدة عام.. شوبير يكشف حقيقة إيقاف سافيو مع الأهلي

تزوج مسلمة وطلب تلاوة القرآن في عزاء نجله.. ما هي ديانة جورج وسوف؟

هتندم | مرتضى منصور يوجه رسالة شديدة لمحمد مصيلحي

شلل يضرب الدولار بالسوق السوداء| ومفاجأة في سعره مقابل الجنيه الآن بالبنوك

أسعار الذهب تواصل الهبوط اليوم.. وعيار 21 ينحني تحت الـ 1700 جنيها

ترشيحاتنا

الرئيس السيسي يوجه بمتابعة أحوال المزارعين وصغار المربين ومساندتهم

انفجار عنيف يهز العاصمة اليمنية صنعاء.. تفاصيل

التعليم: لدينا 334 طالبا صوماليا يدرسون في المدارس المصرية

تكريم ذوي الإعاقة وعرض نجاحاتهم.. ماذا قدم الرئيس لهم بمؤتمر العمل الأهلي؟

ارتفاع الصادرات الألمانية إلى إيران العام الماضي.. تفاصيل

كارثة في أوكرانيا بسبب الخيانة والتجسس.. تفاصيل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد المقاطعة الشهيرة .. هل يعود النجوم لحضور حفل جولدن جلوب الليلة؟

إصابة لاعب شهير بسكتة قلبية خلال مباراة في الدوري الأمريكي

ليست في مصر.. حقيقة صورة متداولة لعروض على رجول الفراخ بالمحلات

طعم مختلف.. طريقة عمل طاجن البسلة بالبيض

فيديو

قطع قلوب المصريين.. القصة الكاملة لـ فيديو جامع القمامة ببورسعيد.. فيديوجراف

ميسرة مستعدة تتجوز راجل على مراته لكن بشرط.. ما القصة؟ |فيديو جراف

طلب تلاوة القران.. جورج وسوف يغنى أسماء الله الحسنى ويحفظ الأذان

بعد قضية المخدرات .. منتج مسلسل منة شلبى يكشف لأول مرة مصير العمل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

غادة جابر

قادة التغيير

عبد المعطى أحمد

حول فيديو كوبري الساحل!

كريمة أبو العينين

الخوف من العقوبة

عمر الأحمد

سوريا إلى الحضن العربي

أحمد نجم

أخلاق الفرسان

د. ماريان جرجس

عصا الكرازة والورد الرئاسية

هند عصام

أمنمحات الأول.. الملك المغدور

حسين مرسي

تحطيم الثوابت وتجريف التاريخ

اﻟﻤﺰﻳﺪ