تدريبات جوية مشتركة.. تعزيز التعاون العسكري بين الهند واليابان

أعرب مسؤولان بالقوات الجوية اليابانية والهندية عن أملها في زيادة التعاون بين البلدين من خلال التدريبات العسكرية المشتركة التي ستعقد في الفترة من 16 يناير وحتى 26 من الشهر نفسه بمشاركة طائرات مقاتلة.

وذكرت هيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه) أن 4 طائرات من طراز "سوخوي-30" وطائرات أخرى تابعة للقوات الجوية الهندية هبطت اليوم الثلاثاء، في قاعدة "هياكوري" الجوية التابعة لقوات الدفاع الذاتي الجوية اليابانية بمحافظة "إيباراكي"، حيث ستجري البلدان تدريباتهما المشتركة الأولى من نوعها.

وقال القائد إشيمورا تاكاهيسا من الجناح الجوي السابع لقوات الدفاع الذاتي الجوية في القاعدة - في تصريحات للصحفيين - إنه يتوقع أن تزداد العلاقات الثنائية عمقا من خلال هذه التدريبات.

من جهته، قال المسؤول بالقوات الجوية الهندية الذي سيقود التدريبات روهيت كابيل إن هذه التدريبات ستقوي أواصر الصداقة طويلة الأمد بين البلدين وستحسن التعاون في مجال الدفاع، مضيفا أنها تعد خطوة أخرى نحو تعميق العلاقات الاستراتيجية الثنائية بين البلدين.

وستكون الهند خامس دولة تجري تدريبات مشتركة مع قوات الدفاع الذاتي في اليابان، وذلك بعد الولايات المتحدة الأمريكية واستراليا وبريطانيا وألمانيا.

كانت قوات الدفاع الذاتي الجوية اليابانية قد أوضحت أن الهدف من التدريبات هو تحسين المهارات التكتيكية وتعزيز التفاهم المتبادل مع الهند.

