مباحثات ثنائية لوزير البترول مع وزيري الصناعة والطاقة السعوديين

شارك المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية في اجتماع المائدة المستديرة لوزراء التعدين الذي عقد اليوم في اطار مؤتمر التعدين الدولي الثاني الذي تنظمه المملكة العربية السعودية في عاصمتها الرياض خلال الفترة من 10 الي 12 يناير .

وتناول اجتماع المائدة المستديرة الذي شارك فيه وزراء ومسؤولين من 60 دولة التحديات التي تواجه قطاع التعدين في العالم وفي مقدمتها النمو الكبير في الطلب على المعادن اللازمة لجهود الحد من ظاهرة الاحتباس الحراري، التي تُمثل هدفاً تم إقراره لأول مرة في اتفاقية باريس عام 2015 ، وتأكيده في القمة العالمية للمناخ التي عُقدت مؤخراً في مصر بمدينة شرم الشيخ .

وفي هذا الإطار ناقش الاجتماع الوزاري عدة محاور فيما يتعلق بتطوير قطاع التعدين في المنطقة التعدينية الواعدة الممتدة من افريقيا حتي غرب ووسط اسيا وذلك من حيث قدرة المنطقة على تلبية الطلب العالمي على المعادن الاستراتيجية وعلى تطوير اقتصاداتها وممارسة اعمال التعدين بشكل مسؤول وفقاً لمعايير عالية من الأداء البيئي والاجتماعي وحوكمة قطاع التعدين ، الي جانب مناقشة فرص المشاركة والتعاون في تطوير إستراتيجية عمل المعادن الإستراتيجية، وما ينتظره العالم من المنطقة في هذا الصدد، كما تم مناقشة سبل تنمية القوى البشرية في مجال التعدين ، والقدرة على اتاحة التمويل والابتكار .

وأكد المشاركون علي أهمية تعزيز التنسيق والتعاون بين دولهم لتطوير سلاسل الإمداد للمعادن اللازمة للانتقال العالمي الي الطاقة الخضراء .

وعلي جانب آخر عقد المهندس طارق الملا علي هامش مشاركته بالمؤتمر جلسة مباحثات مع بندر بن إبراهيم الخُريف وزير الصناعة والثروة المعدنية بالمملكة العربية السعودية و رئيس اجتماع المائدة المستديرة لبحث سبل تنمية التعاون وتبادل الخبرات والممارسات في قطاع التعدين بين البلدين، حيث أكد الملا أن البلدان يتسمان بخصائص مشتركة تعدينيا وتزامنا في إطلاق تجربة تطوير وتحديث قطاع التعدين لدي كل منهما، لافتا إلى ما احرزته التجربة المصرية من نجاحات علي صعيد تطوير المناخ الاستثماري التعديني من خلال إجراءات إصلاحية مهمة علي المستويين التشريعي والمالي، مشيراً إلي أبرز المشروعات والمزايدات التي تم طرحها للاستثمار في البحث عن الذهب والمعادن واستغلالهما في مصر.

ورحب بندر الخُريف بمشاركة مصر في مؤتمر التعدين الدولي وحرصها علي التواجد للعام الثاني على التوالي بعد مشاركتها في اولى نسخ المؤتمر العام الماضي ، مؤكدا حرص المملكة علي تنمية التعاون المشترك مع مصر فى قطاع التعدين .

وشدد الوزيران علي أهمية المؤتمر ومخرجاته في تطوير صناعة التعدين بالمنطقة و تسليط الضوء علي ما تشهده من تطور واستدامة في الممارسات لجذب أنظار المستثمرين إليها.

وعلي جانب آخر عقد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية جلسة مباحثات ثنائية مع الامير عبدالعزيز بن سلمان آل سعود وزير الطاقة السعودي بمقر وزارة الطاقة السعودية ناقشا خلالها فرص ومجالات التعاون بين البلدين في صناعة البترول و المساهمة في تحقيق الانتقال للطاقات الخضراء .

وأكد الوزيران أن المباحثات تأتي استكمالا للمباحثات المثمرة التي عقداها في مدينة شرم الشيخ في نوفمبر الماضي علي هامش قمة المناخ.

كما ناقشا الاوضاع الحالية في أسواق البترول والغاز ، وتم تبادل الرؤي ووجهات النظر والجهود العالمية من خلال تحالف أوبك بلس للحد من آثار و تداعيات العوامل والتحديات العالمية المختلفة علي أسواق البترول لتحقيق التوازن والاستقرار .

وزير البترول والثروة المعدنية متحدثا رئيسياً في جلسات المؤتمر

و يشارك المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية صباح غد الأربعاء كمتحدث رئيسي في جلسات المؤتمر حيث يشارك في جلسة بعنوان (دور الحكومات في جعل المنطقة وجهة استثمارية للإنتاج التعديني ) مع عدد من وزراء التعدين بعدد من دول العالم .