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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

شائعة أم حقيقة؟.. إصابة الفنان عادل إمام بالزهايمر |فيديو

عادل إمام
عادل إمام

أكد الكاتب أكرم السعدني، عدم صحة ما يشاع عن إصابة عادل إمام بالزهايمر، قائلاً "انتشرت خلال الفترة الماضية شائعات عن إصابته بالزهايمر، ولكنه بصحة جيدة".

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وأشار "السعدني"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الإعلامي خيري رمضان، وكريمة عوض، عبر شاشة "القاهرة والناس"، إلى أن أسعد لحظات الفنان عادل إمام هو دخول أحفاده عليه البيت ومجالسته لهم، مؤكدا أنه زار الفنان عادل إمام منذ فترة قصيرة وتناول بعض الأكلات معه. 

وتابع "لا يجب أن تكون الشهرة على حساب الفنانين، وما الهدف من نشر الشائعات عن الفنانين، ولابد من السيطرة على منصات التواصل الاجتماعي من قبل وزارة الداخلية، للسيطرة على كافة الأخبار".

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