نجل بيليه فى أول ظهور : سأزور مصر قريبًا

أكد جوشوار بيليه، نجل أسطورة الكرة بيليه، أنه يقدم الشكر لـ مصر و المصريين على حبهم لـ والده بيليه، موضحًا أن يعلم تقدير العالم لـ والده الراحل.

وأضاف خلال برنامج التاسعة، المذاع على القناة الأولي، تقديم الإعلامي يوسف الحسيني، فى أول ظهور لأسرة أسطورة الكرة بيليه عقب وفاته، أن هناك أكثر من فيلم عن والده، منها فيلم عن حياته فى بداية لعبه، وجاري التحضير لفيلم عن قصة حياته الكاملة.

ولفت إلى أن الشعب البرازيلي، كان يحتفل بالراحل، و الجميع شاهد الجنازة و الحضور الكبير، وأوضح أنه سيتم وضع اسم والده على أكثر من مدينة وملعب، وفى أكثر من شئ، فوالده كان له تأثير فى كرة القدم و الحياة الاجتماعية.

وأشار إلى أن والده الأسطورة كان لاعب كرة مميز، وكان يتعامل مع الجميع بـ إنسانية و حب، وكان يساعد من يتحدث معه.

وأوضح أن والده فى المنزل كان يريد الجلوس مع أولاده، و مشاهدة التلفزيون، معلقًا :" ما كنش بيحب مشاهدة الكرة، ولكن كان يشاهد الأفلام وكان يتشارك معنا اللحظات الجميلة".

وتابع نجل أسطورة الكرة " والدي لم يفرض على أى شئ، وكان يساعدنى فى الأشياء التى احبها، وعمره ما قال لى العب كرة، كل وحد حر فى حياته" وعلق:" والدي كان يشاهد مباريات معينة، ولكنى لم أعرف هذا الأمر كوني لا العب الكرة مثل ولادي".

ولفت إلى أن الأسطورة الراحل كان يحب الجلوس مع المواطنين، ويتحدث معهم، ويقوم بلعب التنس، و الجولف، و الجيتار، ويقوم بعمل حفلات شوي، وكان يحب الغناء مع زوجته، ويحب الحياة و الأغاني، ويعش الموسيقي".

وكشف أنه سيزور القاهرة قريبًا، مؤكدًا أنه لم يذهب لمصر من قبل، ولكنه سيقوم بزيارة لمصر قريبًا.