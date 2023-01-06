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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بيليه يتجول فى شوارع عاصمة عربية.. حقيقة صورة أشعلت مواقع التواصل الاجتماعي

بيليه
بيليه

مئات المشاركات والتعليقات حصدتها صورة على مواقع التواصل الاجتماعي ادعى ناشروها أنها لأسطورة كرة القدم الراحل البرازيلي بيليه في العاصمة الليبية. إلا أن الادعاء غير صحيح، فالصورة ليست ملتقطة في طرابلس بل في إيطاليا.

ويظهر في الصورة من يبدو أنه بيليه في الشارع متوسطا سيارات من الطراز القديم.

وجاء في التعليق المرافق "الصورة لبيليه وهو يتجول بميدان الجزائر عام 1966"، الذي يقع في وسط العاصمة الليبية طرابلس.

وبدأ انتشار هذه الصورة حاصدة مئات المشاركات والتعليقات على فيسبوك وتويتر غداة وفاة البرازيلي بيليه، المهاجم العبقري الذي أحدث ثورة في عالم كرة القدم، في التاسع والعشرين من ديسمبر 2022 عن 82 عاما في ساو باولو، بعد صراع مع المرض.

إلا أن الصورة لا تُظهر بيليه في ليبيا، وأرشد التفتيش عبر محركات البحث إلى النسخة الأصلية منها منشورة على مواقع إيطالية عدة على أنها لبيليه يتجول في "باريولي"، أحد أحياء روما عام 1961.

والصورة ملتقطة فعلا في روما وتحديدا في ساحة Piazza Euclide، بحسب ما أظهرت خدمة الخرائط في موقع "غوغل"، حيث يمكن ملاحظة المبنى نفسه الظاهر خلف بيليه في الصورة المتداولة وهو بازيليك قلب مريم الطاهر في حي باريولي.

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