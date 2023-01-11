درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء 11 يناير 2023 |فيديو



استعرض برنامج "صباح البلد" المذاع على قناة "صدى البلد"، تقريرًا مفصلًا عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء 11-1- 2023، في القاهرة والمحافظات.



حالة الطقس



وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم الأربعاء طقسا باردا فى الصباح الباكر، لطيفا نهاراً على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، معتدلا على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، باردا ليلاً على أغلب الأنحاء.



كما تتوقع هيئة الأرصاد أن يشهد اليوم شبورة مائية صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، وأمطارا خفيفة قد تكون متوسطة مساء على السواحل الشمالية الغربية.



درجات الحرارة المتوقعة اليوم



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