العثور على جثة سيدة غارقة بمياه ترعة في منيا القمح

عثر أهالى مركز منيا القمح على جثة لسيدة غارقة بمياه ترعة بمنطقة كوبري ابوطبل دائرة مركز منيا القمح، وتم نقل الجثة والتحفظ عليها بمستشفى منيا القمح وجاري تحرير محضر بالواقعة.

وتلقت الأجهزة الأمنية إخطارا يفيد بورود إشارة من مستشفى منيا لقمح بإستقبال جثة لسيدة فى العقد الخامس من عمرها، متوفية إثر غرقها، بمياه إحدي الترع بمحيط كوبرى البطل، دائرة مركز القمح.

وبالإنتقال والفحص تبين أن الجثة لسيدة تدعى " نوال.ع.أ" 55 سنة، مقيمة قرية العزيزية بمركز منيا القمح، وتم التحفظ على الجثة بمشرحة المستشفى وجاري تحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق.