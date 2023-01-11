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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

التضامن الاجتماعي تشارك في دورة دولية للجايكا عن المشاركة المجتمعية لذوي الإعاقة

صدى البلد

شاركت وزارة التضامن الاجتماعي في الدورة التدريبية الدولية، التي نظمتها وأشرفت عليها هيئة التعاون الدولي اليابانية - الجايكا بعنوان.. «المشاركة المجتمعية للأشخاص ذوي الإعاقة من خلال نهج شامل قائم على المجتمع».

وشهدت الدورة مشاركة العديد من الدول، وهي «مصر، الأردن، جنوب أفريقيا، لبنان، إثيوبيا، مالاوي، موزمبيق، سانت لوسيا، إيسواتيني»، وحضور يوتاكا تاكامين رئيس منظمة التمكين للأشخاص ذوي الإعاقة "NPO Empowerment Okinawa" بولاية أوكيناوا اليابانية.

وتهدف هذه الدورة التدريبية إلى مساعدة المنظمات الحكومية، والمنظمات غير الحكومية، ومنظمات الأشخاص ذوي الإعاقة "DPOs" نحو تعزيز مسئولية المشاركة المجتمعية للأشخاص ذوي الإعاقة علي وضع خطط استراتيجية، والشروع في إجراءات جديدة من خلال إتاحة كسب سبل العيش، والعيش المستقل، وبرامج الدعم الأخرى، وذلك بناء على التعلم من تجارب ولاية أوكيناوا باليابان، ودول أخرى في هذا الشأن، وتم تصميم هذا البرنامج لحكومات المستوى المركزي والمحلي والمنظمات غير الحكومية ومنظمات الأشخاص ذوي الإعاقة "DPOs" المسؤولة عن الترويج للمشاركة المجتمعية، وسبل عيش الأشخاص ذوي الإعاقة.

كما تهدف هذه الدورة التدريبية إلى تعزيز العلاقة بين المسؤولين الحكوميين والمنظمات غير الحكومية، ومنظمات الأشخاص ذوي الإعاقة؛ لتسهيل أنشطة كل منظمة.

وأكد الدكتور محمد حلمي خلف مستشار خدمات الإعاقة والحوكمة بوزارة التضامن الاجتماعي، أن هذه الدورة التدريبية توفر للمشاركين فيها فرصة اكتساب المعرفة والمعلومات والمهارات حول تعزيز المشاركة الاجتماعية، وسبل عيش الأشخاص ذوي الإعاقة من خلال دراسات الحالة، وزيارة المجتمعات المحلية، والمناقشة بين الدول المشاركة، واليابان.

وأضاف أن الدورة التدريبية ناقشت عددًا من الموضوعات منها تحليل الأدوار والوظائف ونظام شبكة الوكالات الحكومية، والمنظمات غير الحكومية، وجمعيات الأشخاص ذوي الإعاقة من خلال دراسات الحالة من قبل «أوكيناوا اليابان»، وتوضيح القضايا ومعالجتها بواسطة المشاركين في المنظمة عن طريق إلقاء نظرة عامة على الاتجاهات العالمية في مجال الإعاقة بما في ذلك إرشادات "CRPD"، و "CBR".

وناقشت الدورة الخطوط العريضة لسياسة الرعاية الاجتماعية والتوظيف وتدابير الدعم في اليابان، وعرض أنشطة منظمة المعوقين في «ولاية أوكيناوا- اليابان»، ودورها في تعزيز المشاركة الاجتماعية، وكذلك تحليل الاستخدام الفعال لموارد المجتمع لتحقيق المشاركة الاجتماعية للأشخاص ذوي الإعاقة في اليابان، وشرح التدابير المطبقة في البلدان المعنية عن طريق فحص الأنشطة الترويجية للمشاركة المجتمعية للأشخاص ذوي الإعاقة من قبل منظماتهم، والمنظمات غير الحكومية والمشروعات المحلية «المحددة نهج تجاه أنواع مختلفة من الإعاقة، التكيف في أنواع مختلفة من الأعمال».

كما شهدت الدورة عرض نموذج النهج الشامل المستند إلى المجتمع المحلي.. نموذج مدينة محلي يربط بين مدينة، ومنظمات غيرحكومية والمشروعات التشغيل والتوظيف، وصياغة مسودة عمل، وخطة فعالة، وبرنامج مشاركة مجتمعية مجدية باستخدام المعرفة والمهارات المكتسبة من خلال البرنامج عن طريق صياغة خطط عمل فعالة، وبرامج المشاركة المجتمعية المجدية للأشخاص ذوي الإعاقة، ومناقشتها بين المشاركين، وتقديم تقرير عن هذا البرنامج إلى المشاركين من المنظمة؛ لتبادل المعلومات المفيدة، بالإضافة إلى مناقشة ومراجعة خطة العمل، وإعادة تنفيذ الأنشطة المخطط لها من قبل المنظمة.

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