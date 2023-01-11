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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أموال المساعدات تنهب.. غضب أوروبي من الفساد في أوكرانيا

احتجاجات أوروبية
احتجاجات أوروبية - أرشيفية

أشار المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، إلى تزايد غضب الدول الغربية فيما يتعلق بالفساد في أوكرانيا، بعد ضخ الأموال إلى هذا البلد لإطالة أمد الحرب.

وجاء تصريح بيسكوف تعليقا على التقارير الإعلامية التي أفادت بأن حجم المساعدة العسكرية الغربية لأوكرانيا منذ بداية العملية الخاصة يعادل تقريبا ميزانية الدفاع الروسية.

وقال بيسكوف للصحفيين اليوم الأربعاء: "توجد أصوات رصينة إلى حد ما في الغرب مهتمة بكفاءة إنفاق هذه الأموال في أوكرانيا".

وأضاف بيسكوف: "أوكرانيا تعاني من هذا المرض، أي الفساد، من الواضح أن تدفق مثل هذه الأموال (إلى أوكرانيا) لا يتم توجيهه فقط إلى الهدف المقصود، والمزيد من الناس في الغرب يتفهمون ذلك، كما يتزايد الغضب بين الدول الغربية، ونحن نراقب مشاكل مستقبلية مرتبطة بمثل هذه التدفقات النقدية".

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وقبل أيام أشار بيسكوف، إلى أن دول أوروبا وحلف الناتو، دعمت أكرانيا بأسلحة تقدر أثمانها بعشرات المليارات من الدولارات. 

وأكد أن إمداد الغرب لقوات كييف بالأسلحة لن يغير من مسار الصراع، ولن يمنع روسيا من تحقيق أهدافها في عمليتها العسكرية الخاصة في أوكرانيا.

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